Ramón Díaz recordó el día que toda la hinchada de Boca le cantó el famoso "vos sos de la B" y dio el motivo de su picante respuesta.

Ramón Díaz dio a conocer el motivo del por qué dijo que él no descendió cuando la Bombonera le cantó "vos sos de la B"

Uno de los momentos más icónicos de la historia de los Superclásicos fue el recordado “yo no me fui a la B” de Ramón Díaz en la Bombonera por el Torneo Final 2013.

Aquel día, River volvió a jugar un Superclásico frente a Boca en la Bombonera tras dos temporadas (debido a su descenso a la Primera Nacional en 2011). Ya sobre los minutos finales del compromiso, el Pelado se fue expulsado y mientras caminaba el césped de Brandsen 805, los hinchas del Xeneize comenzaron a burlarse y recordar la pérdida de categoría. Por su parte, el DT con su dedo índice afirmaba no haber perdido nunca la categoría.

Ramón Díaz reveló por qué dijo que él no descendió cuando la Bombonera le cantó “vos sos de la B” image

Ahora, a 13 años de aquel Superclásico, Ramón Díaz explicó el motivo del gesto hacia la hinchada del cuadro de la Ribera: "Me gritaban que yo era de la B y yo les dije que no, fue algo que me salió de adentro. Me encanta dirigir en esa cancha, es un estadio donde si sos protagonista, la pasás bien", sentenció en diálogo con ESPN.

Además, en aquella jornada, Carlos Bianchi apostó por una formación alternativa, con varios juveniles, pensando en el compromiso inminente frente a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese equipo muleto respondió con carácter y rescató un empate 1-1 ante River, dirigido por el riojano m, que en ese momento peleaba en los primeros puestos del campeonato.