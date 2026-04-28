Ramón Díaz reveló por qué dijo que él no descendió cuando la Bombonera le cantó "vos sos de la B"
Ramón Díaz recordó el día que toda la hinchada de Boca le cantó el famoso "vos sos de la B" y dio el motivo de su picante respuesta.
Uno de los momentos más icónicos de la historia de los Superclásicos fue el recordado “yo no me fui a la B” de Ramón Díaz en la Bombonera por el Torneo Final 2013.
Aquel día, River volvió a jugar un Superclásico frente a Boca en la Bombonera tras dos temporadas (debido a su descenso a la Primera Nacional en 2011). Ya sobre los minutos finales del compromiso, el Pelado se fue expulsado y mientras caminaba el césped de Brandsen 805, los hinchas del Xeneize comenzaron a burlarse y recordar la pérdida de categoría. Por su parte, el DT con su dedo índice afirmaba no haber perdido nunca la categoría.
Ramón Díaz reveló por qué dijo que él no descendió cuando la Bombonera le cantó “vos sos de la B”
Ahora, a 13 años de aquel Superclásico, Ramón Díaz explicó el motivo del gesto hacia la hinchada del cuadro de la Ribera: "Me gritaban que yo era de la B y yo les dije que no, fue algo que me salió de adentro. Me encanta dirigir en esa cancha, es un estadio donde si sos protagonista, la pasás bien", sentenció en diálogo con ESPN.
Además, en aquella jornada, Carlos Bianchi apostó por una formación alternativa, con varios juveniles, pensando en el compromiso inminente frente a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese equipo muleto respondió con carácter y rescató un empate 1-1 ante River, dirigido por el riojano m, que en ese momento peleaba en los primeros puestos del campeonato.
El cruce no se limitó al campo de juego. La previa caliente tuvo su continuidad en la conferencia de prensa, donde Ramón volvió a dejar su sello con una chicana que quedó en la memoria. Con ironía filosa, el entrenador aseguró que se iba con una deuda por no haberle ganado a “uno de los peores Boca de la historia” y, como gesto provocador, apareció con una bolsa de chupetines destinada a los “pibes de Boca”, en alusión a los jóvenes que habían sido titulares por la rotación que dispuso Bianchi. “Eran momentos lindos en los que eso se podía hacer”, evocaría tiempo después el técnico, recordando aquella escena cargada de folklore.