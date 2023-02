¿Dibu Martínez vuelve a Independiente? La frase que ilusiona a los hinchas: "Le dijo a..."

Hablar de los sentimientos que Emiliano Martínez tiene para Independiente, no es ninguna novedad. Antes de emigrar a Inglaterra, donde fue fichado por el Arsenal a los 16 años, defendió el arco del Rojo. Sin ir más lejos, a inicios del 2021, el Dibu expresó sus sentimientos en su perfil de Twitter: "Para que quede claro, Independiente es el club de mis amores, el único equipo que jugaría en Argentina".

En las últimas horas, quien se refirió al arquero campeón del Mundial de Qatar 2022, fue Pablo Cavallero. El director deportivo del elenco de Avellaneda dialogó con el programa ¿Cómo te va? y destacó su actuación en la coronación de la Selección argentina: "Hemos sido muy bien representados por él y todos sus compañeros".

Cavallero, el director deportivo de Independiente, se refirió a un posible regreso del Dibu.

"Es un arquero extraordinario. No lo conocía, no lo tenía tan visto. Me sorprendió en la Copa América. No por los penales, sino por cómo resolvía algunas jugadas. Ahí me empezó a llamar la atención. Tenemos arquero para mucho tiempo", añadió quien defendió los tres palos de la Albiceleste en los Mundiales de Francia 1998 y Corea y Japón 2002.

Con respecto a la posibilidad del retorno de Martínez a Avellaneda, para ser jugador de Rojo, soltó: "Ojalá algún día pueda volver porque es el club que ama. Le dijo al Puma Damiani que, si éramos campeones del mundo, iba a jugar en Independiente. Por ese lado, estamos ilusionados en un futuro. Todos tienen la ilusión de cerrar su carrera acá, estaría buenísimo".

Para finalizar, mostrando sus claras intenciones de no poner en apuros al Dibu, Cavallero sentenció: "También tiene que aprovechar, tiene una familia por detrás y uno no los puede condicionar por una frase, pero sí agradecerle por todo lo que nos dio y cómo nos representó, y que a futuro siga teniendo estos éxitos".