La llamativa confesión de Messi sobre la tapada de Dibu Martínez a Kolo Muani: "Fue tan…"

Lionel Messi brindó una extensa entrevista en las últimas horas donde tocó mucho temas. Se refirió a su futuro, si estará en el próximo mundial, repasó los momentos claves de la consagración y realizó una llamativa confesión sobre la jugada que cambiaba todo: la atajada de Emiliano "Dibu" Martínez al delantero francés Kolo Muani en el descuento del tiempo extra.

"La jugada del Dibu, la verdad, que fue tan rápido todo que en ese momento no lo viví como realmente fue, porque enseguida salió la contra nuestra que termina con el cabezazo de Lautaro", expresó el capitán de la Selección argentina en diálogo con Olé.

En la misma línea, contó: "Sufrí más después viendo los videos que en ese momento. Fue una jugada tan rápida que salió de la nada, de un pelotazo, una peinada... no sé... Y bueno, tan rápido que no me dio tiempo de sufrirlo. Después, cuando la ves, te das cuenta de esa jugada".

En ese mismo momento, pero en Bein Sports, Kolo Muani recordó el momento y confesó: "En mi cabeza me decía: 'Ahí, Randal, tienes que tirar'. Intenté disparar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena parada. Yo perdí ese duelo. Después hubo otras soluciones. Puedo bombearlo, encontrar a Kylian (Mbappé, solo a su izquierda)".

"Pero, en la acción, no lo veo. Es viendo el video que descubres las otras posibilidades. Es muy tarde. No puedes hacer nada. Todavía lo tengo atragantado en la garganta y lo tendré de por vida. Este golazo que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro", finalizó Kolo Muani que acumula un gol en cinco partidos con la Selección de Francia.