La tajante respuesta del mánager de Independiente sobre Barreto y Boca: "No hay..."

Pese a las grandes complicaciones que tienen los clubes del fútbol argentino para incorporar, una de las grandes novelas del verano es el pase de Sergio Barreto de Independiente a Boca. La negociación lleva varios días y el tire y afloje parece seguir. Pese a distintas versiones que hablaban de una nueva oferta del Xeneize, Pablo Cavallero, mánager del Rojo, dejó una tajante frase.

Cavallero tomó las riendas del fútbol de Independiente en octubre.

"En principio no hay nada nuevo por Barreto. Lo que surgió de parte de Boca es lo que se sabe, se está trabajando en esa oferta. Llegado el caso, la comisión tiene que decidir si se acepta eso", explicó Cavallero en radio Génesis.



"Desprenderse de jugadores te debilita a nivel deportivo. Hay que hacer un análisis profundo también por la situación en la que se encuentra el club. Cada oferta hay que pensarla y analizarla", comentó acerca de la posibilidad de dejar ir al central al "Xeneize".



En principio, Independiente pretendía cuatro millones de dólares por la ficha de Sergio Barreto y del lado de Boca ofrecieron dos millones más la condonación de la deuda de Pablo Pérez y la mitad del pase de Marcelo Weigandt.



"Creo que hemos hecho un mercado de pases con un montón de restricciones y hemos conformado un equipo bastante equilibrado. La idea es afrontar eso, salvo que surja alguna posibilidad que permita agregar más jerarquía al plantel", avisó el exarquero de Argentina y Vélez Sarsfield.



Por otro lado, dejó en claro el enojo con Alan Soñora, quien quedó en libertad de acción, y dijo: "No lo veo en el corto plazo volviendo. Para estar acá hay que sentir la camiseta".



Independiente será el único equipo de los denominados grandes que no afrontará competiciones internacionales en esta temporada luego de no haberse clasificado a la Copa Sudamericana en el cierre del año pasado.

Fuente: Télam