La contundente respuesta de Pillud sobre un posible conflicto en el vuelo de vuelta: "Ya está..."

La final entre Boca y Racing está llena de suspicacias. El marco de la inédita Supercopa Internacional, la exótica sede del partido, el antecedente del Trofeo de Campeones... Estos ingredientes invitan a pensar en que el del viernes será un partidazo. Sin embargo, el encuentro comenzó a vivirse desde que los planteles se subieron al avión que compartieron hacia Medio Oriente. Consultado por el viaje de vuelta, Iván Pillud mantuvo la tranquilidad que los jugadores intentaron transmitir desde un principio.

A un día de volver a verse las caras con los Xeneizes, el capitán de la Academia volvió a hablar sobre un posible conflicto en el vuelo de vuelta: "Creo que no es normal lo que ha sucedido en estos días, pero antes de ser jugadores de fútbol somos personas y sabemos y somos conscientes y somos demasiado inteligentes para seguir comportándonos como lo hicimos adecuadamente, más allá del resultado", expresó tras describir el viaje de ida como "difícil".

Por otra parte, Pillud agregó: "Gane quien gane nos tenemos que cuidar entre nosotros. Somos dos equipos que vinimos a representar al fútbol argentino, que es una hermosa posibilidad para los dos, para mostrarnos. Lo más lindo tiene que ser mañana, que uno festeje y que el otro, apoye al equipo que le toque ganar. Y, con respecto al vuelo de vuelta, no va a pasar nada, desde ya eso ya está hablado, está definido. Tenemos que dar el ejemplo. Somos personas y nos vamos a respetar mutuamente".

La tensión de haber definido el Torneo LPF hasta el último suspiro y los cruces dialécticos entre las figuras de cada equipo detonaron en San Luis, cuando Racing se llevó un partido que terminó con siete expulsados para Boca. Sin embargo, todo quedó en el olvido, o así lo aseguró el referente académico: "Lo que pasó en el partido pasado ya está pisado. Tenemos que dar el ejemplo nosotros que somos los jugadores de fútbol".

Por último, Pillud se refirió al momento en el que llegan ambos equipos y afirmó que no hay uno que corra con ventaja en la previa: "Favorito, creo que los dos. Boca siempre es Boca, es un club que está acostumbrado a jugar siempre este tipo de partidos. Y a nosotros, la verdad me da orgullo hablar de este grupo y este club, porque en los últimos años ha demostrado que está a la altura de los equipos grandes. Considero que no hay un favorito, son partidos diferentes, hay que jugarlos".