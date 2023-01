Ibarra definió el equipo de Boca con una bomba en el arco: ¿quién ataja contra Racing?

La única duda de Hugo Ibarra sobre el equipo de Boca para enfrentar a Racing estaba en el arco, y se resolvió el día anterior al duelo por la Supercopa Internacional en Abu Dhabi. El técnico estaba entre utilizar a Agustín Rossi, a Sergio Romero y a Javier García. Y, casi en una decisión sorpresiva, el entrenador se decantó por García.

Javier García es el elegido para enfrentar a Racing en la Supercopa Internacional.

Claro, se trata de una "casi" sorpresa: después de que Rossi firmara un precontrato en Flamengo, el enojo dirigencial y la necesidad de mirar al futuro pueden ser los motivos de que no sea titular en una nueva final. En tanto, Chiquito Romero todavía no está al 100% desde lo físico y eso le abrió las puertas al ex Tigre, mientras que Leandro Brey todavía no estaría para la Primera en opinión del cuerpo técnico.

Romero, por su parte, se entrenó apartado junto a Fernando Gayoso y, si bien no tendría molestias, el DT se inclinó por Javi García. Mientras tanto, el resto de los arqueros trabajaron a la par de sus compañeros.

De esta manera, Ibarra tiene el equipo confirmado para enfrentarse a la Academia, con Luis Advíncula y Frank Fabra como fijas en los laterales y Facundo Roncaglia y Agustín Sández como defensores centrales, si se tienen en cuenta las lesiones de Marcos Rojo y Nicolás Figal, en tanto que el recién llegado Bruno Valdez no viajó a Abu Dhabi.

El mediocampo de Boca estará ocupado por el juvenil que ya es indiscutible, Alan Varela, en tanto que Pol Fernández y Juan Ramírez acompañarán para distribuir la pelota y buscar a los delanteros. Arriba, el entrenador se decidió por un tridente conformado por Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco.

El equipo de Boca para enfrentarse a Racing

El once de Boca que pondría Ibarra este viernes para enfrentarse a la Academia desde las 12.30 es: Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sández, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.