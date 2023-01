La contundente frase de Stillitano sobre el posible pase de Barreto a Boca: "En mi 11..."

Aunque hubo menos rumores que otros mercados de pases, Boca siempre es uno de los protagonistas de las diferentes "novelas del verano". En esta ocasión, el Xeneize e Independiente están en medio de un tire y afloje por el pase de Sergio Barreto, defensor del Rojo. Estas negociaciones llevan varios días y, a una semana del inicio del campeonato, Leandro Stillitano pidió por una rápida resolución.

En charla con TyC Sports, el nuevo entrenador del club de Avellaneda dejó un contundente análisis sobre la posible salida del jugador de 23 años: "Me incomoda la situación de Barreto, sobre todo por el jugador que no puede estar 100% metido acá, o en el club que tenga que estar. Hasta hace un rato no había más novedades sobre el tema de él. En mi 11, Barreto hoy es titular, hasta fue capitán", expresó.

Además, el DT, que pasó por el Rojo como asistente de Ariel Holan, agregó: "Sergio es muy importante para nosotros, espero que se pueda resolver cuánto antes su situación. Uno no se puede meter en cosas extrafutbolísticas".

En horas de la tarde, Leandro "Tato" Aguilera informó de una nueva oferta de Boca por Barreto, que lleva 92 partidos con la camiseta de Independiente: "Boca volvio´ a hacer un ofrecimiento a Independiente por Sergio Barreto: USD 1,9M por el 50% del pase + la cancelación de la deuda del Rojo con Boca (USD 500 mil). Esperan la respuesta desde Avellaneda", informó en TyC Sports.

Por su parte, Gastón Edul reveló el monto en pesos que pretendería Independiente: 800 millones de pesos. Sin embargo, por ahora no habría acuerdo entre las partes.