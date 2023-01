El guiño a Riquelme de Bruno Valdez, el flamante refuerzo de Boca: "A ver si..."

Sin hacer mucho ruido, Boca sorprendió al cerrar la incorporación de Bruno Valdez en las últimas horas del domingo. En una operación casi relámpago, o al menos así fue a ojos de la prensa, el defensor paraguayo se hizo la revisión médica, firmó contrato por tres años y se convirtió en el primer refuerzo para Hugo Ibarra. En su presentación, el jugador de 30 años dejó un guiño para Juan Román Riquelme.

Antes de posar con la camiseta del Xeneize, el ex América de México lanzó una frase muy particular: "Me gusta mucho el festejo del Topo Gigio. Deberé hablar con Román a ver si me deja, me gusta festejar así", aseguró. Claro, Valdez es un defensor con mucho gol, ya que marcó 36 tantos a lo largo de su carrera.

Luego, el defensor, que fue llamado por Guillermo Barros Schelotto para la Selección de Paraguay, habló de sus expectativas al llegar a su nuevo club: "Tenía el deseo de jugar en Boca. Estoy muy feliz, orgulloso de vestir este escudo, ser de la historia del club. Quiero jugar ya, entrar a La Bombonera con toda la gente y darle las alegrías que se merecen", expresó.

Además, Valdez explicó por qué eligió a Boca por sobre Cruzeiro, equipo con el que tenía casi todo arreglado para seguir su carrera en el Brasileirao: "Agradezco al Presidente, a Chicho, a Román que me dieron la bienvenida. Fue el deseo de poder venir a un club tan grande como lo es Boca y tenía esa posibilidad, pero hablé con mi familia, es mi deseo estar acá y lo pude cumplir".

Por último, también nombró a Ibarra, Roberto "Tito" Pompei y a uno de sus nuevos compañeros como artífices de su llegada al fútbol argentino: "Hablé con Ibarra, me dio la bienvenida, a Tito, lo tuve en Sol de América como DT, me ayudó bastante a tomar la decisión, me explicó lo que es adentro del club. Recibí la llamada de la institución si habia la posibilidad. Dije que sí. #OscarRomero me habló muy bien de lo que es adentro del club. Conoces lo de afuera, lo que genera el club y me habló muy bien, me recibe con los brazos abiertos".

Noticia en construcción