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Racing no levanta cabeza y perdió sobre el final por 3-2 como local contra Botafogo

En un duelo vibrante y cambiante, Botafogo ganó en el Cilindro por los goles de Cabral, Santos y Danilo. Sosa y Maravilla Martínez anotaron para Racing.

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Racing perdió contra Botafogo en el Cilindro de Avellaneda.

Racing perdió contra Botafogo en el Cilindro de Avellaneda.

Fotobaires

Por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Sudamericana, Racing buscaba levantar cabeza tras las derrotas en el los clásicos contra River e Independiente y no logró conseguir su segundo triunfo en el certamen. En un duelo vibrante, Botafogo, se impuso 3-2 de manera agónica en el Cilindro de Avellaneda,

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El gol de Sosa para el 1-0 de Racing

El gol de Sosa para el 1-0 de Racing

El gol de Cabral para el empate de Botafogo

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El gol de Santos para el 2-1 de Botafogo

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El gol de Maravilla Martínez para el empate de Racing

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El gol agónico de Danilo para el 3-2 de Botafogo

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El minuto a minuto de Racing - Botafogo

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