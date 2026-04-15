Racing no levanta cabeza y perdió sobre el final por 3-2 como local contra Botafogo
En un duelo vibrante y cambiante, Botafogo ganó en el Cilindro por los goles de Cabral, Santos y Danilo. Sosa y Maravilla Martínez anotaron para Racing.
Por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Sudamericana, Racing buscaba levantar cabeza tras las derrotas en el los clásicos contra River e Independiente y no logró conseguir su segundo triunfo en el certamen. En un duelo vibrante, Botafogo, se impuso 3-2 de manera agónica en el Cilindro de Avellaneda,
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