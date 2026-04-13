Se conocieron los audios del VAR del polémico penal para Boca ante Independiente: de "todo pelota" a "es clarísimo"

Andrés Merlos, que en primera instancia no había cobrado nada, fue llamado por el VAR (con Lucas Novelli a la cabeza) y, tras revisar la jugada, cambió su decisión y sancionó la pena máxima a través de la cual el Xeneize marcó la igualdad en los pies de Milton Giménez. Esto desató la bronca de todo el Rojo, que se sintió perjudicado por el arbitraje.

Los audios del VAR del penal para Boca contra Independiente Los audios del VAR del penal para Boca contra Independiente Tras esta fuerte controversia, la AFA publicó el domingo por la noche los audios de este momento crucial. En el mismo, se lo puede escuchar al juez principal cómo cuando se da la incidencia y se comunican desde la cabina, insiste vehementemente con que no hubo infracción por parte de Sebastián Valdez: "Para mí es todo pelota, eh. Todo pelota", lanzó a los gritos.

Sin embargo, desde el VAR lo corrigieron: "Llega primero el de Boca y el de jugador de Independiente pone el pie para bloquear", indicó Novelli. Entonces, ya en el monitor, al rever la jugada, Merlos cambió de parecer: "No, está claro. El jugador que le hace el penal es el 36. Llega primero el de Boca y después le pega. Es clarísimo el penal. Es claro el penal, perfecto. Para mí es penal sin amonestación", apuntó, tras lo cual falló a favor de los de la Ribera.