Campaña de odio contra la Argentina en el Mundial: ataques en redes y críticas de la prensa internacional

A medida que el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzaba en las instancias decisivas de la Copa del Mundo , una marcada corriente de negatividad comenzó a ganar fuerza en las redes sociales hasta instalarse definitivamente en varios de los periódicos más influyentes del planeta.

Lo que inició con acusaciones virales bajo el término " ArgenFIFA " —sugiriendo favorecimientos arbitrales para el equipo nacional— fue escalando en tono e intensidad. Con el correr de los partidos, las críticas pasaron de lo deportivo a agravios directos, tildando el estilo de juego argentino como "tramposo" o "antifútbol".

El pico de esta narrativa se alcanzó tras la definición del torneo frente a España . El reconocido periódico británico The Telegraph publicó una crónica cargada de hostilidad hacia el conjunto nacional bajo el provocador título: “Fútbol 1, delincuencia 0” .

En su análisis, el medio celebró la victoria española no solo como un logro deportivo, sino como un acto de justicia para el deporte global: “El fútbol se benefició de ello. Era imprescindible que España ganara esta final. Cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen ”, sentenció el cronista en su nota.

El artículo inglés apuntó directamente contra varios futbolistas del plantel argentino. Uno de los más señalados fue Leandro Paredes , a quien acusaron de maltratar a sus rivales tras los cruces vertiginosos con Eric García y Gavi: “Quizás debería intentar jugar al fútbol en lugar de maltratar a sus rivales ”, lanzó el periódico.

La selección argentina jugó un mundial con vaivenes emocionales y una prestación que dejó varias conclusiones. X @Argentina

Incluso Lionel Messi fue blanco de los cuestionamientos. Aunque el medio reconoció su grandeza histórica, minimizó su rendimiento en la final y lo acusó de intentar condicionar al árbitro para lograr la expulsión del lateral Marc Cucurella.

Un clima picante en el cierre y dureza ante el llanto del capitán

Sobre los minutos finales del tiempo suplementario, la crónica describió un ambiente de agresividad generalizada, mencionando un cruce con Nahuel Molina e involucrando a Lionel Scaloni en la trifulca, omitiendo que el entrenador argentino ingresó al campo de juego con la intención de calmar y separar a los futbolistas.

EFE

Para concluir, el diario británico mostró una fría postura ante la emotiva despedida del astro rosarino en su última función mundialista, cerrando su nota con una frase concluyente: “Nadie tiene por qué llorar por Argentina”.

La marcada brecha entre el mensaje de unión promovido en el espectáculo central y la dura reacción periodística posterior deja al descubierto la fuerte polarización mediática que generó el camino de la Selección Argentina hasta la gran final de New Jersey.