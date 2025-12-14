El descargo de Guido Carrillo, héroe de Estudiantes, contra la AFA por la suspensión de 4 fechas: "No tenían justificación"

A pesar de la alegría por el campeonato, Guido Carrillo remarcó que las 4 fechas de suspensión por su expulsión frente a Tigre fueron exageradas

Guido Carrillo convirtió el gol del empate agónico de Estudiantes y luego, ya campeón, tiró un palito para la AFA por su supensión.

El delantero Guido Carrillo, quien fue trascendental para el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Racing para ganar el Torneo Clausura, destacó que “estamos a la altura de los grandes equipos del fútbol argentino”.

Carrillo, que anotó el gol del empate a los 92 minutos para forzar el tiempo extra, confesó que “es una emoción inexplicable estar viviendo esto con el club de toda la vida”, y se refirió a la sanción de cuatro fechas que recibió: “Claramente sabía que no tenía justificación, pero es mérito de la personalidad que tiene este grupo para jugar los partidos importantes”.

Además, aseguró que “fueron semanas muy difíciles, pero bueno. Estos animales sacaron esos partidos adelante y hoy me tocó ayudar a mí”.

El fuerte descargo de Guido Carrillo por su suspensión de cuatro fechas Guido Carrillo declaraciones post final vs Racing Guido Carrillo declaraciones post final vs Racing ESPN Por otra parte, hizo un balance del año del Pincha, que gracias a este título se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026: “El año para mí fue bueno. Hay tanta irregularidad en este fútbol que no es sencillo. Estamos a la altura de los grandes equipos del fútbol argentino”.

También se refirió a la calidad de José Sosa, quien le tiró un centro impecable en el gol: “Es indiscutible, es el jugador con más calidad del fútbol argentino. Además de lo que nos da adentro de la cancha, es impresionante también en el grupo”.