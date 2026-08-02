Quién es Lucas Lamella, el juvenil récord que hizo historia en Gimnasia de La Plata con su debut en Primera

El defensor central de Gimnasia de La Plata ingresó ante Aldosivi y se convirtió en el futbolista más joven en debutar oficialmente con la camiseta del Lobo.

La experiencia y la juventud. Nacho Fernández, 36 años, abraza al pibe Lucas Lamella, de 16 años, tras el final del partido en Mar del Plata.

El triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1 ante Aldosivi en Mar del Plata dejó mucho más que tres puntos. Sobre el final del encuentro, Ariel Pereyra decidió mandar a la cancha a Lucas Lamella, un defensor central de apenas 16 años que se transformó en el jugador más joven en debutar oficialmente con la camiseta del Lobo.

Lamella ingresó a los 41 minutos del segundo tiempo con la camiseta número 36 y ocupó el lugar de Ignacio Fernández. En los minutos que estuvo en cancha colaboró para sostener la ventaja y cerrar una victoria importante para el equipo platense.

Un debut histórico que rompió un récord en Gimnasia El ingreso del juvenil Lamella en Gimnasia. TNT Sports Nacido el 11 de diciembre de 2009, el zaguero llegó a este momento después de una rápida evolución en las inferiores. A comienzos de año fue promovido desde la Sexta División a la Reserva por el propio Pereyra, quien ya conocía de cerca sus condiciones y decidió incluirlo también en la pretemporada del plantel profesional.

Las bajas por lesión de Germán Conti, Gonzalo Errecalde y Renzo Giampaoli le abrieron una puerta que no desaprovechó. Con 16 años, 7 meses y 19 días, superó la marca que ostentaba Ivo Mammini y pasó a ser el debutante más joven de toda la historia de Gimnasia.