Vozinha y su contrato a los 40: cuando ganar más obliga a planificar mejor

El arquero de Cabo Verde firmó el mejor contrato de su carrera, pero el verdadero desafío será administrar su patrimonio más allá del fútbol.

A los 40 años, cuando la mayoría de los futbolistas profesionales ya están retirados o pensando seriamente en hacerlo, Vozinha acaba de firmar el contrato más importante de su carrera. Llegó al Mundial sin club, se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo y, pocas semanas después, acordó su incorporación a Colo-Colo por 18 meses.

Según trascendió en la prensa chilena, recibirá cerca de 47 millones de pesos chilenos mensuales: una cifra que representa un salto económico respecto de los ingresos que había tenido hasta ahora. Desde el punto de vista deportivo, una gran mejora. Desde el punto de vista patrimonial, probablemente sea una de las últimas grandes ventanas de acumulación de capital de su vida profesional. Y eso modifica por completo las prioridades.

El mejor contrato no siempre es el que más paga Cuando se analiza un contrato deportivo, la conversación suele concentrarse en el salario bruto. Cuánto cobrará el jugador, cuánto recibirá por mes y dónde quedará ubicado dentro de la escala salarial del plantel. Pero el verdadero valor de un contrato también depende de dónde deberá pagar impuestos el deportista, qué gastos estarán a su cargo, cómo se tratarán los premios, qué ocurrirá con los derechos de imagen y qué obligaciones sobrevivirán a la finalización del vínculo.

Vozinha acaba de firmar el contrato más importante de su carrera. Archivo. Vozinha viene de desarrollar parte de su carrera en Portugal, representa internacionalmente a Cabo Verde y ahora se trasladará a Chile. Por lo tanto, debe determinar con precisión dónde será considerado residente fiscal y cómo tributará los ingresos derivados de su contrato, sus premios, sus eventuales patrocinios y la explotación comercial de su imagen. Cambiar de país no implica automáticamente dejar de ser residente fiscal en el anterior. Tampoco alcanza con contar los días de permanencia. Hay que analizar las reglas de cada jurisdicción, la existencia de un hogar permanente, el centro de intereses económicos, los vínculos familiares y los tratados que puedan resultar aplicables.

La segunda cuestión consiste en comprender la diferencia entre ingresos y patrimonio: Vozinha tendrá durante los próximos 18 meses un flujo de ingresos muy superior al que probablemente tuvo durante buena parte de su carrera. Pero ese flujo será temporal. Su patrimonio, en cambio, deberá sostenerlo durante muchas décadas. Ese descalce explica buena parte de los problemas financieros que enfrentan los deportistas retirados: durante algunos años viven con ingresos extraordinarios y organizan sus gastos como si esos ingresos fueran permanentes. Cuando finaliza la carrera, el salario desaparece, pero el nivel de vida, los compromisos familiares y los costos de mantenimiento continúan. Por eso, entre tantas otras cosas, queda claro que Vozinha tiene mucho que festejar, pero tiene más aún que planificar.