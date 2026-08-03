En julio Mendoza recibió más fondos de Nación que hace un año, pero hay un indicador preocupante

Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ), en julio las provincias recibieron más recursos provenientes de la Nación con respecto al mismo periodo del año anterior. En ese sentido, el estudio indica que las transferencias por Recursos de Origen Nacional (RON) crecieron 7,4% en términos reales respecto de julio de 2025, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos registró una mejora del 7,5%. El monto recibido por Mendoza se encuentra dentro del promedio nacional .

Sin embargo, el informe remarca que hubo disparidades marcadas entre los principales impuestos que integran el importe coparticipable: mientras el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sigue en una tendencia marcada por las retracciones, el Impuesto a las Ganancias fue el que traccionó el incremento de los fondos que recibieron las provincias en julio.

En cuanto a la recaudación del IVA, ésta volvió a registrar una caída real interanual del 0,2%. Además, el informe remarca que 10 de los últimos 12 meses mostraron retrocesos en ese tributo, un comportamiento que vincula con la debilidad de las actividades relacionadas con el mercado interno y el consumo.

En contraste, el Impuesto a las Ganancias fue el principal motor del crecimiento de las transferencias. Su recaudación aumentó 19,8% en términos reales respecto de julio del año pasado, impulsada por los anticipos de personas jurídicas y por las declaraciones juradas de personas físicas. Ese desempeño terminó compensando la caída del IVA y permitió sostener el incremento de los recursos distribuidos entre las provincias.

En ese aspecto, el informe resalta que mientras el IVA refleja principalmente el nivel de actividad del mercado interno y el consumo, Ganancias tuvo un comportamiento distinto por el calendario de vencimientos y el ingreso de anticipos y declaraciones juradas. Por eso, el crecimiento de las transferencias nacionales de julio respondió fundamentalmente al adelanto de Ganancias y no a una recuperación del consumo.

Cómo le fue a Mendoza con los recursos recibidos de Nación

En ese contexto, Mendoza registró una evolución muy cercana al promedio nacional. De acuerdo con el informe, las transferencias por Recursos de Origen Nacional crecieron 7,2% en términos reales respecto de julio de 2025.

En tanto, los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos aumentaron 7,1% en la comparación interanual.

Con esos números, la provincia quedó en una posición intermedia entre las jurisdicciones del país, lejos tanto de las mayores subas como de los menores incrementos registrados durante julio.

Cuáles son las provincias que más recursos recibieron de Nación en julio

En Recursos de Origen Nacional, Tierra del Fuego encabezó el ranking con un crecimiento real de 9,8%, seguida por Catamarca y Neuquén, ambas con 9,7%. También se ubicaron entre las primeras Santa Cruz (9,6%) y Río Negro (9,5%). En el otro extremo aparecieron Misiones, con una suba de 4,5%, y Chaco, Corrientes y Formosa, con incrementos inferiores al promedio nacional.

Si se observa únicamente la Coparticipación Federal de Impuestos, todas las provincias mostraron variaciones positivas. El mayor crecimiento correspondió a Chubut, con 9,2%, seguida por Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz, todas con 9,1%.