Cierran el Paso Pehuenche por mal tiempo: desde cuándo rige la medida

Las autoridades adoptaron la decisión de forma preventiva por las condiciones meteorológicas previstas en el sector chileno.

La Coordinación del Centro de Frontera de Pehuenche, dependiente de la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, informó que el Paso Pehuenche permanecerá cerrado de manera preventiva durante el miércoles 8 de julio y hasta nuevo aviso.

La decisión fue adoptada debido a las condiciones meteorológicas desfavorables previstas en el sector chileno, que impiden garantizar una transitabilidad segura para quienes utilizan este corredor internacional.

Recomendaciones antes de viajar a Chile Desde el organismo solicitaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reapertura.