Cierran el Paso Pehuenche por mal tiempo: desde cuándo rige la medida
Las autoridades adoptaron la decisión de forma preventiva por las condiciones meteorológicas previstas en el sector chileno.
La Coordinación del Centro de Frontera de Pehuenche, dependiente de la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, informó que el Paso Pehuenche permanecerá cerrado de manera preventiva durante el miércoles 8 de julio y hasta nuevo aviso.
La decisión fue adoptada debido a las condiciones meteorológicas desfavorables previstas en el sector chileno, que impiden garantizar una transitabilidad segura para quienes utilizan este corredor internacional.
Recomendaciones antes de viajar a Chile
Desde el organismo solicitaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reapertura.
De acuerdo con el pronóstico, para este miércoles se espera una jornada con cielo algo nublado, ascenso de la temperatura, heladas parciales y viento Zonda en Malargüe y la precordillera del sur provincial. En la alta montaña se prevén nevadas en los sectores centro y sur, condición que motivó el cierre preventivo del paso fronterizo.