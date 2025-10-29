El tremendo elogio de José Mourinho a Otamendi sobre su gran presente en el Benfica: "Una cosa es la edad y otra lo que..."

José Mourinho se deshizo en elogios hacia el capitán del elenco luso tras su gran rendimiento en los últimos compromisos.

El tremendo elogio de José Mourinho a Otamendi sobre su gran presente en el Benfica

El entrenador del Benfica, José Mourinho llenó de elogios a al capitán de su equipo, Nicolás Otamendi en medio de los rumores de llegada a River.

En conferencia de prensa, el técnico portugués destacó la vigencia del campeón del mundo con Argentina: “Una cosa es la edad real y otra lo que vemos en el campo y en los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos de 38 y 40 que son jóvenes. Nico es joven”.

otamendi benfica Nicolás Otamendi recibió un fuerte respaldo del nuevo DT de Benfica, el experimentado José Mourinho. Otamendi, de 37 años, atraviesa su sexta temporada con el Benfica y su contrato finaliza al término de la presente temporada. Aunque Mourinho evitó referirse a su futuro, en Argentina su nombre vuelve a sonar como posible refuerzo del “Millonario”.

Otamendi ¿podría jugar en River tras el Mundial 2026? Según informó ESPN, el interés del entrenador Marcelo Gallardo es poder contar con el zaguero campeón del mundo y ese deseo de sumarlo al equipo, que viene desde hace un tiempo, podría reactivarse en 2026, cuando el futbolista cumpla 38 años.

Nicolás Otamendi tendría decidido jugar en River después del Mundial 2026. Nicolás Otamendi tendría decidido jugar en River después del Mundial 2026. Video: ESPN Cabe recordar que River ya intentó repatriar a Otamendi en los últimos mercados de pases, pero el defensor optó por renovar su vínculo con el Benfica. Además, el “Millonario” demostró estar dispuesto a volver a traer a sus mejores jugadores, como lo hizo con Gonzalo Montiel.