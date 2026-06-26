El comienzo de clases tras el receso invernal: qué hará el SUTE

El próximo martes 30 de julio, el SUTE , que es el sindicato que representa a los docentes de las escuelas de gestión pública, tendrá este martes 30 su plenario provincial para ver si acepta o rechaza la propuesta salarial oficial. Hay motivos para suponer que optará por la primera opción y que el comienzo de clases se dará normalmente luego del receso invernal.

El Gobierno prioriza al SUTE para comenzar las negociaciones paritarias cada 6 meses así se asegura el comienzo de clases, además, esta vez, además de un porcentaje de suba salarial, propuso un monto excepcional tanto para docentes como celadores, en la antesala de las vacaciones aunque será distribuido a la largo del año. Son 330.000 pesos.

Generalmente cuando un gremio baja la propuesta a las bases, es decir decide consultar con sus representados, es un signo de que hay conformidad, o por el contrario, que quiere rechazarla de plano e ir a un plan de lucha, pero no es el caso.

El plenario provincial, es decir en el que van los delegados de todos los departamentos, será el martes 30 desde las 9 de la mañana y un día después, el sindicato se sentará con el Gobierno para avisarle su decisión. Es decir el miércoles 1 a las 16 de acuerdo quedó asentado en el acta paritaria a la que tuvo acceso MDZ.

Hay que recordar que la mesa de negociación del SUTE repercute en Sadop, que es el gremio de los docentes de escuelas de gestión privada.

La propuesta salarial y no salarial que recibió el SUTE

La propuesta de aumento salarial para el segundo semestre de parte del Gobierno Provincial para docentes y celadores es del 7% para agosto y del 4% para noviembre, lo que totaliza un 11% para los próximos seis meses del año.

Pero además, algo que no había ocurrido previamente, el Ejecutivo propone un dinero por única vez para los trabajadores de la educación en esta época del año, algo que históricamente se otorga cuando comienzan las clases tras el verano.

Este monto representará unos $330.000 para los docentes con cargo; y de $300.000 para cada celador de Mendoza.

El pago se realizará en tres etapas para los docentes_

$150.000 el 17 de julio de 2026

$100.000 el 11 de septiembre de 2026

$80.000 junto con los haberes de octubre de 2026

Por otro lado, el sindicato y el Gobierno avanzaron con temas no salariales: