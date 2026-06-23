Cuál es la nueva propuesta de aumento salarial que recibió el SUTE

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) recibió este lunes una nueva propuesta de aumento salarial para el segundo semestre de parte del Gobierno Provincial para docentes y celadores y hubo un avance entre las partes, ya que el gremio decidió bajarla a las bases.

Según informaron desde el sindicato, el aumento propuesto será del 7% para agosto y del 4% para noviembre, lo que totaliza un 11% para los próximos seis meses del año. En la primera reunión, el aumento ofrecido había sido del 8% y fue rechazado.

Pero además de estos tres puntos más en el básico que ofrece el Poder Ejecutivo, destrabó la negociación otro ofrecimiento, que en este caso se trata de una "cuota extraordinaria" en concepto de útiles y vestimenta.

Si bien este dinero se recibe una vez al año -al comenzar el ciclo lectivo-, el oficialismo lo propuso como manera de "engrosar" el bolsillo de los docentes y celadores para la segunda parte del año.

Este monto representará unos $330.000 para los docentes con cargo; y de $300.000 para cada celador de Mendoza.

Si bien en el SUTE tienen algunas dudas respecto a cómo le irá a este aumento propuesto con la inflación del 2026, aseguraron que se han acercado las partes y que el Gobierno escuchó el pedido de mejorar poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

De esta forma, se discutirá el aumento en plenarios y el otro miércoles (el 1 de julio) llevarán la respuesta al Poder Ejecutivo.

Evolución salarial de los docentes y celadores en 2026

Recordemos que los docentes y celadores de Mendoza acumulan un aumento en el año del 10%, que se distribuyó en un 7% en marzo y un 3% en mayo.

No obstante, los datos de la inflación de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) marcan un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 14% sólo al mes de mayo.

Si el gremio aceptara la propuesta, esta suba salarial llegaría en 2026 al 21% de aumento, sin contar con otros ítems que algunos docentes ya reciben, como el de arraigo y el incentivo dedicación docente; que se implementó el año pasado.