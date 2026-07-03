Cómo ha respondido el gobierno de Venezuela a las críticas por su respuesta a los devastadores terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez calificó de "miserables" las críticas por los retrasos en el auxilio durante los terremotos de Venezuela del pasado 24 de junio.

"Es miserable, desalmado, desconsiderado (hacia) un pueblo bajo angustia", dijo Rodríguez en una tensa rueda de prensa donde se le preguntó sobre la falta de actuación de la fuerza pública en un desastre que ha dejado ya miles de muertos y de heridos, así como incontables personas en paradero desconocido.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con apenas 39 segundos de diferencia, afectaron principalmente a la zona norte de Venezuela.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace ocho días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Rodríguez dijo que la fuerza pública se desplegó para atender las consecuencias del fenómeno y que las denuncias de la falta de actuación provienen de laboratorios y matrices creadas para politizar la situación de emergencia.

"Que diga a alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga no hay, no eso no existe", reclamó.

Estas declaraciones llegan tras los cuestionamientos de rescatistas, ongs y población civil sobre la militarización de las zonas de desastre y la presunta falta de recursos básicos tanto para la identificación de los fallecidos, su rescate y la atención de heridos.

Respuesta insuficiente

Rodríguez dijo que el primero en ofrecer declaraciones al país tras los terremotos fue el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y que "inmediatamente" se ordenó el despliegue de funcionarios de policía y militares.

"Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública", aseguró Rodríguez.

Sin embargo, los enviados especiales de la BBC al terreno pudieron comprobar durante días las crecientes denuncias de los venezolanos ante lo que consideran una respuesta insuficiente de las autoridades mientras crece la sensación de frustración e indignación.

"Todos estamos bastante frustrados porque el gobierno no muestra lo que debería: una ayuda seria", le dijo la caraqueña Zaira Castro al corresponsal de la BBC Will Grant el pasado 28 de junio, cuatro días después del suceso.

En La Guaira, la BBC también registró el pasado 27 de junio caso de Carlos Eduardo, de 31 años, cuyos familiares ubican bajo los escombros, incluso lo escuchan, pero no tienen cómo rescatarlo. "Ahí estamos, esperando la ayuda, esperando a ver si podemos sacarlo con vida", dijo su primo a la BBC.

En Caraballeda, localidad de la costa en La Guaira, Mileidy Romero, quien participaba en labores de rescate explicó a la agencia AP que "hay un montón de cadáveres allí desde anoche. Bebés recién nacidos". Y que el pasado sábado en la noche, tres días después de los terremotos, "había gente con vida allí abajo y no se han molestado en rescatarlos. Tampoco nos han ayudado a recuperarlos. ¿A qué esperan?", añadió.

Cem Tekkesinoglu/Anadolu via Getty Images Caraballeda, el pasado 2 de julio.

A la vez, habitantes de otros de los cinco estados afectados se quejan del abandono por parte de las autoridades.

Delcy Rodríguez afirmó que se están haciendo esfuerzos "sin descanso" y aseguró que "el proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad".

La presidenta encargada atribuyó la percepción del retraso a la complejidad del terreno y mencionó que algunas vías en zonas remotas quedaron completamente obstruidas, lo que complicó el acceso.

Ante la insistencia de los medios presentes de la queja de los venezolanos por la falta de asistencia, Rodríguez rechazó esas "generalizaciones".

También aseguró tener otros testimonios de agradecimiento hacia su gestión. Y dijo que la Fuerza Armada ha sido el pilar en el rescate de sobrevivientes, el establecimiento de hospitales de campaña y la organización de centro de acopio.

Apenas un día después del doble terremoto, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, pidió "no politizar" la emergencia y que prevaleciera la unidad nacional sobre las diferencias.

Sin embargo, los sobrevivientes recalcan la falta de recursos en equipos de Protección Civil y bomberos y la poca disposición de la Fuerza Armada para ayudar, a lo que se suma la ya precaria situación del sistema de salud venezolano.

BBC

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FUENTE: BBC