River visita a Carabobo en un duelo clave por la Sudamericana: hora, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate afrontará este jueves un compromiso determinante por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana , cuando visite a Carabobo en Venezuela con el objetivo de sostener su liderazgo y acercarse a la clasificación a la siguiente fase.

El encuentro se disputará desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio Polideportivo Misael Delgado, con arbitraje del paraguayo Derlis López y transmisión televisiva de DSports.

Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar este jueves a Carabobo en Venezuela #VamosRiver pic.twitter.com/ZATRHmcb9f

El conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet llega en una posición favorable dentro del grupo, luego de haber conseguido dos triunfos y un empate en sus primeras tres presentaciones.

El cruce adquiere relevancia en la pelea por el primer puesto, que otorga el pase directo a la siguiente instancia. River llega a este encuentro como líder en el grupo, producto de las victorias frente a Carabobo y Bragantino de Brasil, mientras que el único partido en el que no sumó de a tres fue cuando empató contra Blooming en Bolivia.

River copa sudamericana River Plate transita un buen momento en la Copa Sudamericana. EFE

De esta manera, los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet se asegurarán la clasificación a la próxima instancia en caso de ganar y que Bragantino no se imponga ante Blooming.

River rota pensando en el calendario

De cara a este compromiso, el cuerpo técnico evalúa presentar una formación con mayoría de suplentes. La decisión responde a la exigencia del calendario, ya que River tendrá un duro cruce contra San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. La intención es dosificar cargas sin perder competitividad en un partido que puede resultar determinante para el futuro en el certamen continental.

Por su parte, el conjunto venezolano también llega con aspiraciones. Con seis puntos en sus primeras presentaciones, buscará aprovechar la localía para alcanzar la cima del grupo. El equipo dirigido por Daniel Farías ha mostrado solidez en el inicio del torneo y se presenta como un rival exigente, especialmente en su estadio.

Posibles formaciones

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.