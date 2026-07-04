Taylor Swift y Travis Kelce festejaron su casamiento en el Madison Square Garden: las estrellas invitadas

Tras una ceremonia íntima, Taylor Swift y su marido celebraron a lo grande en el histórico recinto de espectáculos de Nueva York.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron este viernes con una gran celebración en el Madison Square Garden, Nueva York. La estrella del pop y el jugador de la NFL dieron el sí ante una convocatoria de famosos invitados.

Con un estricto despliegue de seguridad, artistas de la gran pantalla como Bradley Cooper, Dakota Johnson, Hugh Grant, Ethan Hawke, Anya-Taylor Joy y Jason Sudeikis llegaron al estadio cerrado para ser parte de la gran boda. También estuvieron presentes cantantes como Benson Boone, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Selena Gomez, Camila Cabello, Beyoncé y Jay-Z.

Más allá de las luminarias del mundo del espectáculo invitadas por Taylor Swift, se pudo ver a astros vinculados al deporte convcados por Travis Kelce como Kareem Hunt, Cooper Kupp, Juju Smith-Shuster y Joe Buck.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden Taylor Swift, la gran estella del pop que se casó este viernes con Travis Kelce Instagram @taylorswift En las inmediaciones del Madison Square Garden, una multitud de "swifties" se sumó al festejo cantando los hits de su ídola. Mientras que en el interior del recinto de espectáculos también se congregaron importantes empresarios de Disney y 20th Century Fox Studios.

Entre los invitados había estrellas como Harry Styles, expareja de Taylor Swift, quien no pudo asistir ya que tenía fechas en el estadio de Wembley en el marco de su girra Together, Together.