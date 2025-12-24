Luciana Salazar destrozó a Martín Redrado tras la audiencia y sigue la polémica
La modelo compartió un durísimo posteo en sus redes sociales tras verse cara a cara con su ex.
Luciana Salazar y Martín Redrado finalmente tuvieron una nueva audiencia en medio de las acusaciones de la modelo contra el economista. Es que su expareja confirmó en diferentes notas que no es el padre de su hija.
"La audiencia fue confidencial y debo mantener la confidencialidad que pidió el juez. Siempre he sido muy respetuoso, pero no soy deudor alimentario, no soy el padre, no estoy embargado y todo eso está perfectamente comprobado", expresó Martín Redrado en el programa de Yanina Latorre.
Luego de esta nota, Luciana Salazar apuntó fuertemente contra él mediante diferentes posteos que realizó en sus redes sociales: "El payaso extorsionado" sigue hablando de una paternidad biológica que nunca estuvo en discusión. Que tuvo y asumió otro rol de padre ( a escondidas de sus hijos) es 100 % verdad".
Luciana Salazar estalló contra Martín Redrado
"Quedó expuesto con todas las pruebas y todo lo que firmó con abogados y escribanos con total conciencia y voluntad", comentó en el final de la publicación que hizo en X (antes Twitter). Pero esto no es todo, ya que en Instagram también decidió realizar publicaciones.
Las declaraciones de Martín Redrado que hicieron enfurecer a Luciana Salazar
"Vamos a recordarle al payaso extorsionado, ya que habló de presión de sus hijos en SQP. Mi enojo y mi límite frente a la situación de ocultamiento que ya no se podía sostener más porque era violento", escribió. Luego, subrayó que "queda acreditadísima la cobardía de esta persona hacia una menor totalmente inocente".