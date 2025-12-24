Luciana Salazar destrozó a Martín Redrado tras la audiencia y sigue la polémica

La modelo compartió un durísimo posteo en sus redes sociales tras verse cara a cara con su ex.

Luciana Salazar y Martín Redrado finalmente tuvieron una nueva audiencia en medio de las acusaciones de la modelo contra el economista. Es que su expareja confirmó en diferentes notas que no es el padre de su hija.

"La audiencia fue confidencial y debo mantener la confidencialidad que pidió el juez. Siempre he sido muy respetuoso, pero no soy deudor alimentario, no soy el padre, no estoy embargado y todo eso está perfectamente comprobado", expresó Martín Redrado en el programa de Yanina Latorre.

Luego de esta nota, Luciana Salazar apuntó fuertemente contra él mediante diferentes posteos que realizó en sus redes sociales: "El payaso extorsionado" sigue hablando de una paternidad biológica que nunca estuvo en discusión. Que tuvo y asumió otro rol de padre ( a escondidas de sus hijos) es 100 % verdad".

Luciana Salazar estalló contra Martín Redrado Captura de pantalla 2025-12-24 082115 Luciana Salazar furiosa. Foto: X / @lulipop07 "Quedó expuesto con todas las pruebas y todo lo que firmó con abogados y escribanos con total conciencia y voluntad", comentó en el final de la publicación que hizo en X (antes Twitter). Pero esto no es todo, ya que en Instagram también decidió realizar publicaciones.