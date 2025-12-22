Luciana Salazar desafió los límites de la censura con un body negro ultra escotado
Luciana Salazar paralizó Instagram con un look de alto impacto que desdibujó los límites de lo permitido.
Luciana Salazar volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes porque, esta vez, apostó por un body negro diminuto con bordes blancos de la marca alo, de esos que dejan poco margen a la imaginación y que dejó soltando un suspiro a más de uno.
La prenda, con un escote profundo, jugó con las líneas del cuerpo y con el concepto mismo de sensualidad, desafiando la delgada frontera entre lo provocativo y lo posiblemente censurable para redes. El resultado fue una imagen de alto voltaje que incendió las redes y reafirmó su lugar como una de las mujeres más atrevidas del país.
El negro elegido, con su aura de misterio y elegancia, potenció la intensidad del look. Con su figura impecable, Luciana posó frente a cámara dejando que la luz marcara los contornos exactos de su silueta, y en cuestión de minutos, los likes subieron como espuma.
El styling fue sencillo pero calculado, con el cabello suelto, ondas ligeras que caían sobre los hombros y un maquillaje de efecto nocturno. Los ojos estuvieron sombreados en colores cálidos y los labios a tono le dieron el toque final a una imagen de diva.