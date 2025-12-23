Martín Redrado rompió el silencio en medio del escándalo con Luciana Salazar: "La audiencia fue..."

El economista dialogó con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda y fue tajante.

El día lunes Luciana Salazar y Martín Redrado volvieron a verse las caras en medio del escándalo por las denuncias de la modelo. Todo ocurrió en la audiencia que se llevó a cabo en la Justicia para ver si podía llegar a solucionarse el conflicto.

El eje de la discusión gira en torno a un acuerdo firmado ante un escribano que, según Salazar, establece compromisos económicos asumidos por Redrado, entre ellos una compensación por montos adeudados y una cuota para Matilda hasta su mayoría de edad.

Martín Redrado decidió romper el silencio y lo hizo en una entrevista con Yanina Latorre en América. La conductora de Sálvese Quien Pueda: "Me dicen que en la audiencia ella reconoció que no sos el padre de su hija y que solo acompañaste en el pago del tratamiento", comentó Latorre.

Martín Redrado rompió el silencio y habló de la audiencia con Luciana Salazar Martín Redrado rompió el silencio en medio del escándalo con Luciana Salazar Tras esto, Martín expresó: "La audiencia fue confidencial y debo mantener la confidencialidad que pidió el juez. Siempre he sido muy respetuoso, pero no soy deudor alimentario, no soy el padre, no estoy embargado y todo eso está perfectamente comprobado", finalizó.