El político fue acorralado por cronistas el fin de semana y, aunque costó que hablara, finalmente rompió el silencio respecto al vínculo.

Ramiro Marra vivió un fin de semana caótico y perseguido por numerosos periodistas que querían la confirmación de su boca. ¿Hay romance con Luciana Salazar?, ¿Confirmó los dichos de la rubia?. Lo cierto es que el empresario liberal se refirió al encuentro.

Ocurrió durante su llegada a los Martín Fierro del Streaming. El hombre de 43 años fue esperado por cronistas que le preguntaban sobre el hecho. En un principio, se mostró reticente ante la posibilidad de dar más detalles, luego soltó algunas premisas que no pasaron desapercibidas.

La corta versión de Ramiro Marra Embed - Ramiro Marra confirmó su encuentro con Luciana Salazar y dio nuevos detalles: "Solo soy un hombre que..." Conforme fue recibido, el político expresó "Es la misma versión" respecto a lo expresado por Luciana Salazar hace unos días atrás, la rubia confesó que el youtuber "le hizo la noche" y "se mataron de la risa".

Ante la evidente insistencia, Marra finalmente confirmó: "Solo soy un hombre que quiso robarle una sonrisa a una mujer". Pese a las insistencias, Los periodistas presentes no lograron sacarle mayor información, aunque ciertas miradas y frases dejaron en evidencia el incipiente romance entre ambos mediáticos.