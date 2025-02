Robaron del Museo del Cuarteto la peluca de La Mona Jiménez: el video viral

En Argentina suceden muchas cosas insólitas y en las últimas horas dieron a conocer un material que dejó sorprendidos a todos. Es que una mujer ingresó al Museo del Cuarteto y fue registrada por las cámaras de seguridad mientras se robaba la peluca de La Mona Jiménez.

Este hecho ocurrió en la provincia de Córdoba y en el clip se puede ver como la mujer se acerca a uno de los maniquís que estaba vestido con uno de los trajes icónicos de La Mona y en un segundo decide sacarle la peluca que se encontraba exhibida, esto causó sorpresa.

En el video se observa que antes de llevar adelante el robo, la mujer mira para todos lados y cuando se percata que no hay nadie observando, tomó la decisión de subirse a la tarima y hacerse con la peluca de uno de los artistas más populares que tiene Córdoba y Argentina.

Lorena, hija de "La Mona" compartió el clip en sus redes sociales y realizó un fuerte descargo: "Esta mujer robó! Si hoy devuelven todo, no denuncian". Pero esto no quedó allí y Lorena fue por más tratando de causar temor en la señora que decidió robarse la peluca del artista.

El momento del robo:

"Le exijo que el lunes vaya a devolverla. Si no voy a hacer una denuncia penal, tengo su foto y los videos metiendo mano en donde no corresponde. Si no la devuelve, la voy a ir a buscar", expresó Lorena en sus redes sociales. Por el momento la peluca no fue devuelta y no hay mayores novedades.