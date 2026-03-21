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Con solo 4 ingredientes prepará esta receta de budín de pan casera y fácil

La receta que convierte lo simple en puro placer: budín de pan casero con solo 4 ingredientes, húmedo, dulce y perfecto para revivir el pan viejo.

Candela Spann

El budín de pan más simple y rico: receta económica que sorprende

El budín de pan más simple y rico: receta económica que sorprende

La Nación

Esta receta es perfecta para quienes aman las preparaciones caseras y buscan aprovechar lo que tienen en casa. El budín de pan es un clásico argentino, económico y rendidor, que transforma ingredientes simples en una delicia húmeda y deliciosa. Ideal para la merienda o como postre después de una comida familiar.

Budín de pan simple receta rápida y deliciosa
Esta receta de budín de pan nació como una forma de no desperdiciar alimentos.

Esta receta de budín de pan nació como una forma de no desperdiciar alimentos.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de pan viejo.

  • 500 mililitros de leche.

  • 150 gramos de azúcar.

  • 3 huevos.

Paso a paso para crear un budín de pan delicioso

1- Cortá el pan viejo en trozos y colocalo en un bol grande.

2- Agregá la leche tibia y dejá reposar unos minutos hasta que el pan se ablande bien.

3- Pisá o procesá la mezcla hasta lograr una preparación homogénea.

4- Sumá el azúcar y los huevos y mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

5- Volcá la preparación en un molde acaramelado.

6- Llevá al horno precalentado a 180 grados a baño María durante 45 a 50 minutos.

7- Retirá del horno, dejá enfriar y desmoldá con cuidado.

8- Serví el budín de pan solo o con un poco de dulce de leche.

Receta fácil de budín de pan con solo 4 ingredientes
El secreto de esta receta de budín de pan está en hidratar bien el pan.

El secreto de esta receta de budín de pan está en hidratar bien el pan.

De la cocina a la mesa

El budín de pan es una de esas preparaciones que pasan de generación en generación. Esta receta demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un postre increíblemente rico y reconfortante. Además, es ideal para evitar desperdicios, ya que aprovecha el pan viejo y lo convierte en algo nuevo. Podés personalizarlo agregando pasas, vainilla o ralladura de limón si querés darle un toque distinto. Para conservarlo, guardalo en la heladera y consumilo dentro de los 3 días. Sin dudas, una receta simple, económica y llena de sabor casero. ¡No te lo pierdas!.

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