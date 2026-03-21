Con solo 4 ingredientes prepará esta receta de budín de pan casera y fácil
La receta que convierte lo simple en puro placer: budín de pan casero con solo 4 ingredientes, húmedo, dulce y perfecto para revivir el pan viejo.
Esta receta es perfecta para quienes aman las preparaciones caseras y buscan aprovechar lo que tienen en casa. El budín de pan es un clásico argentino, económico y rendidor, que transforma ingredientes simples en una delicia húmeda y deliciosa. Ideal para la merienda o como postre después de una comida familiar.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
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300 gramos de pan viejo.
500 mililitros de leche.
150 gramos de azúcar.
3 huevos.
Paso a paso para crear un budín de pan delicioso
1- Cortá el pan viejo en trozos y colocalo en un bol grande.
2- Agregá la leche tibia y dejá reposar unos minutos hasta que el pan se ablande bien.
3- Pisá o procesá la mezcla hasta lograr una preparación homogénea.
4- Sumá el azúcar y los huevos y mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.
5- Volcá la preparación en un molde acaramelado.
6- Llevá al horno precalentado a 180 grados a baño María durante 45 a 50 minutos.
7- Retirá del horno, dejá enfriar y desmoldá con cuidado.
8- Serví el budín de pan solo o con un poco de dulce de leche.
De la cocina a la mesa
El budín de pan es una de esas preparaciones que pasan de generación en generación. Esta receta demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un postre increíblemente rico y reconfortante. Además, es ideal para evitar desperdicios, ya que aprovecha el pan viejo y lo convierte en algo nuevo. Podés personalizarlo agregando pasas, vainilla o ralladura de limón si querés darle un toque distinto. Para conservarlo, guardalo en la heladera y consumilo dentro de los 3 días. Sin dudas, una receta simple, económica y llena de sabor casero. ¡No te lo pierdas!.