Cerrarán ambas manos de la Autopista Dellepiane: hasta cuándo durará el corte

Este fin de semana se llevarán adelante una serie de intervenciones que afectarán la circulación vehicular en dos de sus principales corredores viales de la ciudad de Buenos Aires . Las obras implicarán el cierre total de la Autopista Dellepiane durante varias horas y restricciones sobre la avenida Lugones .

El corte más importante comenzará este sábado a las 18 y se extenderá hasta el domingo al mediodía. Durante ese período permanecerán cerradas ambas manos de la AU Dellepiane entre avenida Escalada y avenida Argentina para permitir el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de Basualdo.

Como alternativa, todos los vehículos que circulen por la autopista serán desviados hacia las colectoras. Además, las autoridades recomiendan utilizar la Autopista Perito Moreno como vía alternativa para conectar la AU 25 de Mayo con la avenida General Paz y evitar demoras en la zona intervenida.

El operativo requerirá el despliegue de una grúa de gran porte encargada de instalar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa aproximadamente 150 toneladas y mide 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

La nueva estructura permitirá una conexión segura entre ambos lados de la autopista y facilitará el acceso a la futura estación central del Metrobús que se construirá en el sector. Además, contará con rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y de quienes se desplazan con cochecitos de bebé.

Los trabajos forman parte del ambicioso proyecto que busca transformar a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, también habrá modificaciones en la circulación sobre la avenida Lugones. Este sábado, entre las 8 y las 17, permanecerá cerrada la salida hacia Udaondo y Ciudad Universitaria debido a la ejecución de obras pluviales y tareas de retiro de cartelería.

Como vías alternativas, los conductores podrán optar por salir previamente hacia la avenida Del Libertador, a la altura de General Paz, o continuar hasta las salidas de Aeroparque y avenida de los Ombúes.

Por otra parte, el domingo entre las 22 y las 6 de la mañana del lunes habrá una reducción de los dos carriles izquierdos de Lugones a la altura de Udaondo para avanzar con la construcción de nuevos canteros y espacios verdes en el puente Labruna.

El proyecto que transformará la Dellepiane

Las intervenciones integran el Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y ejecutado por Autopistas Urbanas (AUSA).

La iniciativa apunta a beneficiar diariamente a unos 200 mil vehículos, mejorar la calidad de vida de 63 mil vecinos y reducir los tiempos de viaje de aproximadamente 15 mil usuarios del transporte público.

Entre las principales obras previstas se destaca la construcción de un corredor exclusivo para colectivos que unirá Piedra Buena con el Metrobús de la AU 25 de Mayo, la ampliación y continuidad de las colectoras Norte y Sur y la incorporación de nuevas pasarelas peatonales elevadas.

El plan contempla además la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros con espacios recreativos, bicisendas, senderos aeróbicos, canchas deportivas y una extensa superficie verde destinada a integrar ambos lados del corredor vial.

En simultáneo, avanza una importante obra hidráulica sobre la cuenca Cildáñez, destinada a mejorar el drenaje y prevenir inundaciones en sectores históricamente afectados por lluvias intensas.