Parece más grande, cumplió 15 años, así es la Radio por dentro

La teoría general de la relatividad, formulada por Einstein, modificó sustancialmente el concepto que dictaba la física hasta entonces sobre la relación entre la materia, el espacio y el tiempo. La manzana que precipitó sobre Newton, tan redonda y comprensible, perdió su contundencia. Nada es estático, tampoco la radio

Girar la mirada hacia ese pasado, de poco más de un siglo, marea. Fue por aquellos años que la comunicación entre los humanos encontró el método para atravesar océanos y entablar conversaciones a pesar de las distancias, sin la mansedumbre y demoras que implicaba la correspondencia epistolar, y ya sin la exigencia de alfabetizarse, sólo bastaba con tener el sentido auditivo apto y un aparato receptor sintonizado. La radio también curvó el tiempo y el espacio

La radio es el primer antecedente de la comunicación de masas, calificativo que en el tiempo sufrió modificaciones hasta convertirse en lo que es hoy, medio que simboliza el último refugio de las conversaciones entre personas. Charlas inteligentes, algunas naturales, otras artificiales. Ámbito propicio para el acuerdo y también, estímulo al debate.

La radio del Grupo de Medios MDZ, que emite en el canal 105.5 de frecuencia modulada en Mendoza, acaba de cumplir 15 años. Período escaso para la historia de la radiofonía, pero suficiente para quienes eligieron desde 2011 informarse, entretenerse y estar acompañados también por un estilo musical que define desde un principio a esta Emisora.

El vértigo que provoca analizar la cantidad de avances científico tecnológicos, se compensa con las idas y vueltas de las definiciones políticas de nuestra bendita nación. Fue en 2011 la primera emisión de MDZ Radio 105.5 y en aquél tiempo se daba como noticia que se haría la primera experiencia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que le proporcionan el acrónimo PASO. A 15 años de aquella decisión republicana (fue por una ley de 2009, con el aval del Congreso) hoy el partido del gobierno nacional pretende eliminar y retornar al modelo anterior. Esto delata que, efectivamente, el paso a paso implica que uno es en dirección de avance y el próximo de retroceso

La velocidad del tiempo

La sensación de que el tiempo transcurre a gran velocidad puede ser un error interpretativo. Si la ocurrencia de acontecimientos, desarrollos tecnológicos, hallazgos científicos son tantos que no alcanzamos a asimilarlos, no es por la rapidez con que gira la Tierra en derredor del Sol, sino por la profusión de elementos que se crean y desarrollan en un período minúsculo, aparición tan enorme de aparatos y sistemas que sólo nos permite utilizarlos y depender de ellos, sin que sepamos siquiera su mejor administración.

Personalmente

Cualquiera puede suponer que este artículo responde a un interés personal, debido al rol que ocupo y la función que ejerzo desde hace demasiados años en medios de comunicación y que hoy - afortunadamente- también desempeño en MDZ. Suposición acertada pero insuficiente. La radio implica una relación personal y grupal, a la vez. Organiza el lenguaje mental como ningún otro medio y transmite conceptos que en la redundancia operan en el proceso cognitivo del oyente

Gente de palabra

Poder establecer una comunicación fiable, en donde la palabra dicha aún preserva su compromiso con la honestidad, resulta gratificante. Escuchar y pronunciarse con auténtica libertad, aceptando que las diferencias pueden ser insalvables, devuelve el entusiasmo por intentar un periodismo profundo y, si no elegante al menos, decoroso.

Pronóstico reservado

En esta época en la que un primer mandatario actúa como un barrabrava estimulado por sustancias prohibidas, insultando no sólo a los adversarios sino a la inteligencia general, poder entablar diálogos serenos -a veces imaginarios- con las audiencias, con colegas, con especialistas en diversas disciplinas, con empresarios, con dirigentes, con trabajadores, con estudiantes, es posible en un ámbito como la Radio. El dial es el lugar de encuentro de quienes tienen avidez por conocer y saber, y quienes están facultados para dar repuestas.

Antídoto oportuno

El aniversario quince de MDZ Radio no consta de fastuosos festejos ni acciones grandilocuentes Se privilegia un verbo que habla claramente del papel que debemos desempeñar y a la vez, debemos exigir: cumplir. Cumplir con el desafío de informar con rigor, actualizar los contenidos, entretener con vocación y principalmente, acompañar. Cuando la soledad empieza a considerarse una de las dolencias más severas de los humanos e inclusive en algunas sociedades es considerada una enfermedad, la Radio es el antídoto oportuno para que sigamos confiando y el lugar propicio para compartir aquella hermosa canción