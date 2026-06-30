Empleadas domésticas: cuánto cobran en julio con el nuevo aumento

Julio llega con una nueva actualización para el personal de casas particulares. El aumento forma parte del último tramo del acuerdo paritario vigente y modifica los valores mínimos que deben cobrar las empleadas domésticas , tanto por hora como por mes, según la categoría y la modalidad de trabajo.

La suba prevista para este mes es del 1,4% y alcanza a todas las categorías del régimen : supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales. Además, en julio se incorpora a los básicos el 50% restante de la suma no remunerativa acordada previamente, por lo que el impacto se ve reflejado en la escala final.

Con la actualización vigente, el personal para tareas generales, la categoría más habitual dentro del empleo doméstico, pasa a cobrar $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro . En el caso de quienes trabajan bajo modalidad mensual, los valores mínimos quedan en $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.

Para supervisores, la escala llega a $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 sin retiro . En la modalidad mensual, los montos son de $553.725,91 y $612.673,11, respectivamente. El personal para tareas específicas, como cocineros contratados exclusivamente para esa función u otras labores que requieren idoneidad particular, cobra $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro. Por mes, los básicos son de $517.006,43 y $571.426,17.

En el caso de los caseros, el valor mínimo queda en $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales . Para quienes realizan asistencia y cuidado no terapéutico de personas, como niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, la hora con retiro también se ubica en $3.996,45, mientras que sin retiro asciende a $4.435,86. En la escala mensual, los montos son de $505.302,76 y $558.972,92.

Estos valores funcionan como piso salarial. Es decir, ningún empleador debería pagar por debajo de esos importes, aunque las partes pueden acordar remuneraciones superiores. También corresponde sumar los adicionales que puedan aplicarse en cada caso, como antigüedad o zona desfavorable, además de los aportes y contribuciones correspondientes.

Qué pasa con la zona desfavorable y el registro

La Resolución 4/2026 también elevó el adicional por zona desfavorable al 31% sobre los salarios mínimos. Ese extra alcanza al personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Neuquén y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Otro punto clave es la registración laboral. El alta del personal de casas particulares debe realizarla el empleador en ARCA, sin importar la cantidad de horas trabajadas ni la modalidad de contratación. La inscripción permite acceder a cobertura de obra social, aportes jubilatorios, ART y otros derechos laborales. En un sector donde la informalidad todavía tiene un peso relevante, la actualización salarial vuelve a poner sobre la mesa no solo cuánto se paga, sino también cómo debe formalizarse cada relación laboral.