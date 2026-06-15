Empleadas domésticas: cuándo se cobra el aguinaldo y cómo calcular el monto

Las empleadas domésticas cobran en junio de 2026 el medio aguinaldo. Cómo se calcula el monto y qué día se abona.

El aguinaldo se paga en junio y alcanza a empleadas domésticas mensualizadas y por hora.

Con la llegada de junio, miles de empleadas domésticas en todo el país esperan el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Se trata de un derecho laboral que alcanza a todas las trabajadoras registradas, independientemente de la cantidad de horas que desempeñen por semana.

La legislación vigente establece que el aguinaldo debe abonarse antes de finalizar junio. En el caso del personal de casas particulares, el pago debe realizarse en la última jornada laboral que la trabajadora tenga durante ese mes. Por ello, la fecha efectiva puede variar según el esquema de trabajo acordado con cada empleador.

Cómo calcular el aguinaldo de las empleadas domésticas El monto a percibir equivale al 50% de la mejor remuneración mensual obtenida durante el semestre comprendido entre enero y junio. Para determinar el valor correcto, se deben considerar todos los conceptos remunerativos, incluyendo adicionales por antigüedad, horas extras y, cuando corresponda, el plus por zona desfavorable.

En los casos en que la trabajadora no haya prestado servicios durante todo el semestre, el aguinaldo se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado. La fórmula utilizada consiste en dividir el mejor sueldo del período por doce y multiplicar el resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Especialistas laborales recomiendan que el pago quede debidamente registrado en el recibo de sueldo y que los empleadores verifiquen las escalas salariales actualizadas antes de realizar la liquidación. Además, recuerdan que el cumplimiento de esta obligación es fundamental para evitar reclamos y garantizar el respeto de los derechos laborales del sector.