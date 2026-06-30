Becas Manuel Belgrano: confirmaron un aumento del 50% para junio

El Gobierno confirmó un nuevo aumento contundente para las Becas Manuel Belgrano a la hora de cobrar la cuota de junio.

El Gobierno nacional incrementó un 50% los montos del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, mediante la Resolución 431/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Con la actualización implementada por la Secretaría de Educación perteneciente al Ministerio de Capital Humano, se estableció que el beneficio mensual pasará a ser de $122.527 a partir de junio.

Este aumento representa una actualización del 50% respecto al valor anterior de $81.685, el cual había sido fijado originalmente para la convocatoria del año en curso. Según lo dispuesto en la normativa, el nuevo monto entra en vigencia a partir de la cuota correspondiente a junio.

Qué son las becas Manuel Belgrano El programa tiene como finalidad brindar un incentivo económico a jóvenes de bajos ingresos que cursen carreras universitarias o tecnicaturas estratégicas para el desarrollo productivo y económico del país. Para la actual convocatoria, las autoridades han ratificado un cupo máximo de 36.000 becarios.

La resolución, que lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell, aclara que el gasto será financiado con las partidas presupuestarias del Ministerio de Capital Humano destinadas al desarrollo de la educación superior.

Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses, pero contemplan la posibilidad de renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado.