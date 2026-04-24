La Justicia archivó la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial

El juez federal Daniel Rafecas dispuso el archivo de la causa penal abierta contra el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni , acusado de malversación de caudales públicos por haber trasladado a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, en el avión presidencial durante un viaje oficial a los Estados Unidos a principios de marzo.

La denuncia la había presentado el abogado Gregorio Dalbon, un día después de que la comitiva oficial regresara del evento "Argentina Week" en Nueva York. Dalbon argumentó que Angeletti había viajado en el "Tango 01" sin integrar formalmente la delegación y por razones que el propio Adorni había reconocido como personales ante los medios. Para el letrado, lo anterior configuraba una aplicación indebida de recursos del Estado.

Rafecas delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mángano, quien, tras recabar documentación de la Secretaría General de la Presidencia, revisó los manifiestos de pasajeros, analizó los gastos de alojamiento y rastreó cada consumo registrado en las tarjetas corporativas de la Jefatura de Gabinete. En su dictamen, Mangano pidió el archivo tras concluir que "la información relevada permite descartar la comisión de conductas delictivas en los términos planteados en la denuncia".

Uno de los datos conclusivos de la investigación tuvo que ver con la ocupación del avión. El Tango01 tiene capacidad para 39 pasajeros y en el primer tramo, Buenos Aires-Miami del 6 de marzo, viajaron apenas 12 personas. En el tramo siguiente a Nueva York, 14. Había, en cada vuelo, más de diez asientos vacíos. Angeletti y Adorni no estuvieron a bordo en los tramos de regreso, vía Santiago de Chile.

La Secretaría General de la Presidencia confirmó que Angeletti no integró la Comitiva Oficial, pero que viajó como invitada del Poder Ejecutivo, "razón por la cual no se requiere el dictado de acto administrativo alguno". Y fue explícita en un punto central: su estadía "no implicó erogación alguna para el Estado Nacional".

Sin costo adicional: el análisis de los gastos y la discrecionalidad presidencial

Los únicos consumos cargados a la tarjeta corporativa de Jefatura de Gabinete fueron los alojamientos de Adorni en el hotel Trump National Doral de Miami y en The Langham de Nueva York, mismos donde se hospedaron el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia, facturados en habitaciones dobles sin precio diferencial por ocupación de una o dos personas. No hubo viáticos liquidados, ni gastos de alimentación, ni de movilidad. El pasaje de regreso de Angeletti, según confirmó la empresa Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos, no fue emitido ni abonado con fondos públicos.

"Se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado y que las erogaciones realizadas por la administración pública se limitaron al pago del hospedaje y traslado del Jefe de Gabinete de Ministros, conforme las reglamentaciones vigentes", señaló Mángano sobre el uso del avión y agregó que la aeronave "no fue utilizada con fines particulares ni privados, sino en el marco de una actividad estatal legítima" y que permitir el viaje de la cónyuge constituyó "un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales".

Con el dictamen de la fiscalía, donde tampoco se impulsó la acción penal, el juez Rafecas determinó la inexistencia de delito por no generarse ningún costo adicional para el Estado.