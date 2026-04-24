"El tiempo es un juez tan sabio", Manuel Adorni celebró el archivo de la causa por el viaje de su esposa en el avión presidencial

El jefe de Gabinete apeló a la idea del “tiempo como juez sabio” en un mensaje que difundió en redes, mientras enfrenta cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito y el uso de aviones oficiales con su mujer.

En medio de la presión política y judicial que lo rodea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recurrió a las redes sociales para celebrar que la Justicia archivó la causa que investigaba el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto a la comitiva del Gobierno rumbo a Nueva York.

El posteo aparece en un contexto complejo para el funcionario, quien viene siendo señalado por distintas denuncias vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito, así como por el uso de recursos del Estado, entre ellos aviones oficiales, en viajes junto a su pareja. Las críticas se intensificaron en las últimas semanas y generaron ruido tanto en el plano político como en la opinión pública.

El tuit de Manuel Adorni tras el fallo a favor de su esposa Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2047715998703227058&partner=&hide_thread=false "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene".



Será Justicia.



Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr — Manuel Adorni (@madorni) April 24, 2026

Lejos de entrar en detalles concretos sobre las causas, Adorni eligió un mensaje más conceptual, con una carga simbólica orientada a transmitir calma y confianza en el desenlace de los procesos. En su publicación, sugirió que las acusaciones deben ser evaluadas con el tiempo y no bajo la inmediatez del clima político o mediático, en lo que fue interpretado como un intento de correrse del eje de las denuncias.

El mensaje también se da a pocos días de una instancia clave: el próximo miércoles, Adorni deberá presentarse en el Congreso de la Nación para brindar el informe de gestión del Gobierno de Javier Milei, tal como lo establece la Constitución. Se espera que en ese ámbito reciba preguntas directas sobre su situación judicial y los cuestionamientos que lo involucran.