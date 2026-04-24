En medio del escándalo Adorni, la Oficina Anticorrupción prorrogó la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios

La Oficina Anticorrupción dispuso una prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período 2025 para los funcionarios. La medida se efectivizó mediante la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial. Se fijó que el vencimiento se postergue hasta el 31 de julio de 2026. La fecha tope era el 30 de mayo.

El organismo afirma que esta decisión se adopta para que se cuente con la información fiscal correspondiente al periodo 2025, contemplando las declaraciones de impuestos a las ganancias y bienes personales que aporta ARCA.

El anuncio le da más tiempo al jefe de gabinete, Manuel Adorni , envuelto en múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito por supuestas inconsistencias patrimoniales.

En sus últimas apariciones públicas, el exvocero aseguró que cualquier actualización patrimonial que tendría que hacer lo haría dentro de los tiempos institucionales que, según él, lo amparaban legalmente. Daba como fecha límite finales de mayo.

“No tengo nada que esconder”, afirmaba Adorni a finales de marzo sobre las distintas viviendas que adquirió.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado. No voy a discutir mis decisiones económicas en una conferencia de prensa. Yo hago lo que quiero con mi dinero”, fueron algunas de las expresiones que hizo el ministro coordinador antes de estar un mes en silencio.

MDZ afirmó hace dos semanas que el entorno del expanelista se mostraba confiado en que tiene toda la documentación que, eventualmente, le pueda pedir la justicia.

“Ya tiene todos los papeles, está esperando que se lo pida la Justicia”, subrayan los principales colaboradores del exportavoz.

Qué debería figurar en la próxima declaración jurada de Adorni

Ante esta afirmación categórica, el ministro coordinador dice tener la documentación que comprueba sus pagos a su amigo Macelo Grandio para el viaje compartido en avión privado a Punta del Este.

También contaría, entonces, con toda la documentación por la compra del departamento de Caballito (Miró al 500), que compró con un esquema de financiación poco habitual: un anticipo relativamente bajo y el resto pagos sin interés acordados directamente con las vendedoras, dos jubiladas.

A su vez, se desprende que pueda responder sobre su departamento de Parque Chacabuco (Av. Asamblea al 1100), que el funcionario utilizó como respaldo para tomar un crédito, pero no en el sistema bancario tradicional, sino a través de prestamistas, nuevamente de la tercera edad. Esa hipoteca, por unos 100.000 dólares, fue otorgada por personas físicas —entre ellas una comisaria retirada— y con una tasa cercana al 11% anual.

Con ese dinero, sumado a fondos propios no del todo detallados públicamente, Adorni avanzó en la compra de una casa en Exaltación de la Cruz, dentro del country Indio Cuá. Este movimiento sumó otro elemento de controversia: la propiedad no quedó a su nombre y hay dudas que figure en la declaración reservada de su esposa.

La causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni

La causa la lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que investigan el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. La Justicia busca determinar si el crecimiento de su patrimonio —propiedades, movimientos financieros y gastos como el del avión privado— puede justificarse con sus ingresos declarados. A partir de ahí, se desprenden otras líneas que todavía están en análisis.

Entre esas derivaciones aparece el posible ocultamiento de bienes, en caso de que existan activos no declarados o puestos a nombre de terceros. También se analiza una eventual maniobra de lavado de dinero, vinculada a la reconstrucción del circuito financiero (hipotecas con particulares, compras encadenadas, pagos no convencionales), aunque esto por ahora es una hipótesis secundaria.

Por otro lado, el expediente contempla la posibilidad de dádivas o beneficios indebidos, especialmente en relación a gastos como vuelos o financiamientos que podrían haber sido cubiertos por terceros sin justificación clara. Y, en un plano más administrativo, también se revisan posibles incompatibilidades u omisiones en declaraciones juradas, en caso de que no haya informado correctamente su situación patrimonial.