Un tribunal en Francia da luz verde a Marine Le Pen para presentarse a las elecciones presidenciales, pero le ordena a usar un brazalete electrónico

Un tribunal en Francia ratificó la condena por malversación a Marine Le Pen, diputada y figura de la derechista Agrupación Nacional, pero le rebajó la pena de inhabilitación, lo que le permite presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, aunque le ordenó llevar un brazalete electrónico.

Los magistrados del Tribunal de Apelaciones sentenciaron a Le Pen a tres años de prisión, dos de estos suspendidos y uno llevando el grillo electrónico.

La política de derecha radical y otros 10 acusados fueron encontrados culpables de malversar fondos del Parlamento Europeo.

Como parte de sus sentencias, han sido condenados a pagar una indemnización al Parlamento de la UE.

La cifra total asciende a más de US$2 millones para reembolsar los contratos que pagaron a colaboradores.

También están obligados a pagar unos US$171.000 en daños a la UE más los gastos legales.

Además, todos también han recibido multas individuales, incluyendo Le Pen por la suma de casi US$115.000.

Técnicamente, Le Pen podría lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia. Aunque el fallo deja su futuro político en la balanza, comenta el corresponsal de la BBC en París, Hugh Schofield.

Por una parte, los jueces del tribunal de apelaciones han sido significativamente más indulgentes que en el juicio de 2025 con respecto a su inhabilitación para ejercer una cargo público.

En marzo de 2025, Le Pen fue condenada a 5 años de inhabilitación y cuatro de cárcel - dos de ellos firmes, con brazalete electrónico- por malversar fondos del parlamento europeo para financiar a su partido.

Reuters El camino podría quedar abierto para que Jordan Bardella, protegido de Le Pen, se presente a las elecciones.

Los cinco años de inhabilitación del juicio original se han reducido, en efecto, a 15 meses. Con el tiempo ya cumplido (desde el fallo original), Le Pen queda jurídicamente habilitada para presentarse a la contienda electoral, señala Schofield.

Pero todavía le queda un año de cárcel que tendrá que cumplir en casa con un dispositivo de seguimiento electrónico.

Le Pen declaró que no se presentaría en las elecciones bajo esas condiciones, porque no estaría completamente libre, lo que hace pensar que estaría entregando la candidatura de su partido a Jordan Bardella, su protegido y presidente de la Agrupación Nacional desde 2022.

BBC

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FUENTE: BBC