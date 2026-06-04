Niebla o neblina: qué diferencia hay y cómo se produce el fenómeno que afecta a Mendoza

La mañana de este miércoles y también la de este jueves tuvieron una imagen en común en Mendoza : una densa neblina que redujo la visibilidad en distintos puntos de la provincia. Conductores, peatones y vecinos se encontraron con un paisaje poco habitual, especialmente durante las primeras horas del día, cuando el fenómeno se hizo más intenso.

Uno de los sectores donde más se notó fue el Acceso Este, donde actualmente comenzaron las obras de recuperación integral de la ruta. La combinación de visibilidad reducida y tránsito condicionado obligó a circular con mayor precaución en uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza .

Aunque para muchas personas la niebla y la neblina son exactamente lo mismo, en realidad existe una diferencia importante entre ambos fenómenos. Los dos se forman de manera similar, pero la intensidad con la que afectan la visión marca una clara distinción.

La niebla está compuesta por diminutas gotas de agua suspendidas en el aire cerca de la superficie. Se forma cuando el aire húmedo se enfría lo suficiente como para alcanzar el punto de condensación, transformando parte de ese vapor de agua en pequeñas gotas visibles.

Las condiciones registradas estos días en Mendoza ayudaron a que eso ocurriera. Las bajas temperaturas, la alta humedad, el poco viento y los cielos mayormente cubiertos durante las primeras horas generaron un escenario favorable para la aparición de bancos de niebla y neblina en distintos departamentos.

Los especialistas explican que este fenómeno suele ser más frecuente durante el otoño y el invierno. En muchas ocasiones aparece durante la madrugada o al amanecer y comienza a disiparse a medida que avanza la mañana y aumentan las temperaturas.

La diferencia entre niebla y neblina

Niebla en Mendoza Durante las primeras horas del día, una densa niebla afectó la circulación vehicular y modificó el paisaje habitual de Mendoza. Mariano Godoy/MDZ

La principal diferencia tiene que ver con la distancia que se puede observar. Se habla de niebla cuando la visibilidad horizontal se reduce a menos de un kilómetro, mientras que se considera neblina cuando todavía es posible ver a más de esa distancia, aunque el ambiente se perciba opaco o brumoso.

Por esa razón, la niebla representa un riesgo mayor para quienes circulan por calles y rutas. La reducción drástica de la visibilidad puede dificultar las maniobras y aumentar la posibilidad de incidentes, especialmente en accesos, corredores de alta circulación y sectores donde existen obras en ejecución.

Frente a estas condiciones, las recomendaciones son simples: disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos, utilizar luces bajas o antiniebla y evitar maniobras bruscas. Con el ingreso de las jornadas más frías y la persistencia de condiciones estables en la provincia, la presencia de nieblas y neblinas seguirá siendo una postal frecuente del invierno mendocino.