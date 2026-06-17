Wall Street: cómo SpaceX convirtió a Elon Musk en el primer billonario del mundo

La compañía aeroespacial de Elon Musk , SpaceX , finalmente debutó en Wall Street marcando un primer cambio de precio de 150 dólares (+11%) frente a los 135 dólares por acción fijados para su salida. Esto implica una valoración de alrededor de 2 billones de dólares .

De esta manera la compañía de Musk protagonizó el mayor salto a la bolsa de la historia, superando el estreno de la petrolera saudí Aramco en 2019, y se coloca entre las diez mayores cotizadas del mundo, incluso superando a su propia empresa Tesla.

En el cierre de las operaciones el precio terminó con subas del 19,22%, hasta 160,95 dólares . Con esta operación, Musk se ha convertido en el primer billonario del mundo, ya que, tras el debut de la compañía a 150 dólares por acción, su participación en la empresa ha pasado a estar valorada en más de 766.000 millones de dólares .

Esto, sumando su participación en la automotriz Tesla, con un valor de 280.000 millones de dólares , lleva el patrimonio neto de Musk procedente de ambas compañías, a aproximadamente 1,05 billones de dólares .

Por otro lado, la salida a bolsa de SpaceX sumó más de 180.000 millones de dólares a la fortuna de Musk . Ahora su patrimonio supera la suma de los cinco multimillonarios más ricos del mundo y es mayor que, por ejemplo, el PIB de Taiwán, Irlanda o Suecia.

La oferta pública inicial récord atrajo más de 350.000 millones de dólares en demanda de inversores institucionales y minoristas después de su debut en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.

Los inversores comunes se lanzaron a comprar las acciones, pero aquellos que usaban Robinhood Markets encontraron fallos en los primeros minutos de negociación que parecieron desaparecer alrededor de la medianoche de Nueva York. Las acciones subieron hasta un 31% en su debut, impulsando aún más la riqueza de Musk.

Por otra parte, los contratos de opciones sobre SpaceX comenzarán a negociarse el próximo martes. Se espera una alta demanda de estos derivados, que permiten a los inversores apostar por futuros movimientos de las acciones o protegerse contra una caída.

Entonces, con un precio de 135 dólares por acción, SpaceX alcanza un valor de mercado de 1,77 billones de dólares. Si se tienen en cuenta las opciones sobre acciones para empleados y las unidades de acciones restringidas, la valoración total diluida se sitúa en torno a los 1,8 billones de dólares.

Suceso histórico

Desde la plataforma XTB señalaron que la salida a bolsa de SpaceX ha sido un acontecimiento histórico para el mercado debido a su magnitud y a la enorme demanda de sus acciones, las cifras son impresionantes: SpaceX vendió acciones por valor de 75.000 millones de dólares en su salida a bolsa, lo que valoró la compañía en 1,75 billones de dólares.

Por su parte, los analistas de Saxo Bank consideran que ésta es una salida a bolsa de proporciones gigantescas, difícil de digerir para el mercado, pero ha habido interés más que suficiente para absorber las acciones. Señalan, además, que se puede vincular la caída del sector tecnológico en los últimos días con esta salida a bolsa.

Sin dudas ha sido un factor, junto con la decepción de Broadcom, la ampliación de capital de Alphabet (y quizás Meta) y las apuestas de la Reserva Federal (Fed) por endurecer su política monetaria, mientras la inflación en EE.UU. alcanzaba su nivel más alto en tres años.

Nuevos negocios

A la hora de plantearse qué se está comprando si compra SpaceX responden: centros de datos de Inteligencia Artificial (IA) en el espacio, colonias en Marte, o sea, un mercado potencial total de 28,5 billones de dólares, de los cuales 26,5 billones corresponden a la IA, ésta no es la empresa espacial que estás buscando, es una empresa de infraestructura de IA con cohetes incorporados.

En este sentido, cabe destacar que la salida a bolsa de SpaceX también está contribuyendo a reactivar el mercado estadounidense de OPA (Oferta Pública de Acciones). De ahí que el interés por las compañías vinculadas a la IA sigue siendo elevado y otras firmas del sector, como Anthropic, que tiene una valoración privada de 965.000 millones de dólares, y OpenAI (850.000 millones), ya preparan su desembarco en los mercados.

Para Saxo, esta salida a bolsa (junto con Anthropic y OpenAI) tiene el potencial de absorber oxígeno del mercado: hay demasiadas acciones en oferta y creen que ya han visto algo de eso, pero si sale bien, puede consolidar aún más el sector de la IA y el mercado alcista en general.

Por eso consideran que es un momento crucial para el mercado en general: la culminación de la llegada al mercado de la IA o el inicio de una depuración y limpieza de la burbuja en el sector de la IA.

Dólares por todos lados

A pesar de todo y de las cifras estratosféricas, algunos analistas aconsejan, por así decirlo, mantener los pies sobre la tierra ya que los datos parecen, cuanto menos, impactantes. Es más, el año pasado, SpaceX registró pérdidas de 4.900 millones de dólares sobre unos ingresos totales de 18.700 millones de dólares.

Explican que, si bien el aumento de los ingresos del 33% a partir de 2024 fue bienvenido, la mayor parte de la mejora provino de su servicio Starlink, que aportó alrededor de 11.400 millones de dólares. La división espacial contribuyó con algo más de 4.000 millones de dólares, gracias a la reutilización de sus cohetes Falcon 9, mientras que su división de IA, vinculada a xAI y X, aportó unos 3.200 millones de dólares.

En lo que respecta al primer trimestre de 2026, los ingresos aumentaron un 15% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 4.700 millones de dólares, sin embargo, las pérdidas también se dispararon, subiendo drásticamente hasta los 4.270 millones de dólares en el trimestre, impulsadas por el aumento del gasto de capital en el segmento de IA, que incluye X.

Por eso hacen hincapié en que este es el despilfarro al que va la mayor parte del dinero, con pérdidas operativas de 6.400 millones de dólares solo el año pasado. Además, ponen el foco en cómo esta salida a bolsa puede influir en el modo en que los inversores ven el otro éxito de Musk, Tesla.

De hecho, la propia compañía reconoce que podrían producirse conflictos de intereses entre la empresa y el magnate, que tiene grandes centros de datos que empleará el grupo cotizado. Habrá que esperar a cómo evoluciona todo este berenjenal.