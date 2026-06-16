Wall Street: las acciones caen, los bonos operan mixtos y el riesgo país se acerca a los 430 puntos

Los activos argentinos en Wall Street operan con tendencia a la baja. El riesgo país sube.

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Los activos argentinos en Wall Street operan con tendencia a la baja. El riesgo país rebota y se acerca a los 430 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve en rojo.

La deuda soberana en dólares opera mixta. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma sintonía.

El riesgo país se ubica en 429 puntos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,9%. Las acciones del panel líder con bajas generalizadas. La mayor caída la registra YPF (-6,7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en rojo, con retrocesos de hasta 2,8%, como el ADR de Telecom.