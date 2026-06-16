Dólar: el Banco Central incrementa sus municiones con miras al año electoral 2027

Días atrás un alto funcionario del Banco Central (BCRA) deslizó un dato que pareció soslayado por gran parte del mercado, a pesar de ser monitoreado de cerca por los analistas, sobre todo con miras al desafiante año electoral 2027 .

En una de las filminas que mostró, durante una disertación financiera, sobre la política cambiaria destacaba varios aspectos, entre ellos:

Señaló el funcionario que el BCRA resetea su capacidad de fuego para enfrentar coyunturas adversas más allá de la acumulación de reservas, y en este sentido, se están reforzando tres herramientas de manejo cambiario. Aquí está el dato que sorprendió. Veamos qué dijo.

Es decir que el BCRA no sólo acumula reservas directamente a través de compras en el mercado “spot” o presente, sino que resetea su "capacidad de fuego" con otros tres instrumentos de liquidez cambiaría por US$ 22.000 millones, según datos del ente monetario.

¿Cuál fue sorpresa, entonces? Lo que deslizó sobre la posición vendida en futuros de dólar del BCRA . Ocurre que el mercado sospechaba, dado que el último dato oficial disponible es la posición vendida (“short”) en futuros a fin de abril de 2.176 millones de dólares tras bajarla en 434 millones con relación al cierre de marzo, y ahora los operadores intuían que en mayo la volvió a bajar. Las estimaciones apuntaban a una disminución del “short” del BCRA en los futuros de dólar a niveles de 1.000 millones de dólares . ¿Por qué intuían esto?

Cabe explicar que la posición vendida al cierre de abril 2026 era muy similar a la de junio 2025 (US$ 1.900 millones) cuando el mercado empezó a ver los primeros síntomas de que la demanda de dinero estaba cayendo fuerte, lo que luego en medio de las elecciones de medio término fue elocuente.

Por ese entonces el BCRA vendió futuros en forma agresiva para calmar las presiones cambiarias y, precisamente, la mayoría de esos contratos vencían en mayo 2026 (eran el 50% del total de contratos vigentes, más de US$ 1.600 millones).

Dado que el principal oferente de estos contratos de cobertura cambiaria es el BCRA, el mercado vio que la cantidad de contratos vigentes (lo que se denomina “Interés Abierto”) empezó a reducirse significativamente a lo largo del mayo.

Compras y ventas

De modo que la no renovación de estos contratos implicó que el IA cayera más de 1.300 millones de dólares, lo cual debería tener correlación con la posición vendida del BCRA. Los números de mayo pasado dan cuenta del cambio en los contratos abiertos: a fines de abril el IA superaba los 4.300 millones de dólares y al cierre de mayo se ubicó en menos de 2.800 millones, o sea, un recorte de más de 1.500 millones, que el mercado adjudica al BCRA.

Algunos analistas creen que no todo corresponde al BCRA ya que durante mayo hubo algunas operaciones de “roll over”. Lo cierto es que, según el BCRA, la posición vendida en futuros está prácticamente cerrada, o sea, quedaron muy pocos contratos vigentes en manos del ente monetario.

Para el mercado es un dato importante porque por un lado refleja que la reducción de la posición vendida fue más intensa de lo estimado, pero además recuperó capacidad de intervención ganando, a la vez, credibilidad y fortaleza, ya que cuantos más contratos ha vendido el BCRA, mayores son las pérdidas potenciales que puede enfrentar ante una corrección cambiaria. Esto es relevante porque fortalece la hoja de balance del BCRA.

Por lo tanto, el BCRA tendría nuevamente capacidad plena, estimada entre 9.000 y 11.000 millones de dólares, para operar en futuros de dólar. Vale señalar que en la medida que el BCRA queda con menos poder de intervención en futuros, ante situaciones de volatilidad cambiaria, los inversores buscan otras coberturas como directamente dolarizarse en el mercado “spot”.

Elecciones 2027

Todo ello con vistas a lo que se proyecta para el 2027 cuando comience la batalla electoral y emerja el tradicional apetito por la cobertura cambiaria.

Queda claro que con un mercado cambiario más o menos estable el BCRA estuvo aprovechando, además de comprar reservas, para ir recuperando, gradual pero sostenidamente, poder de fuego en el mercado de futuros.

Vale recordar que las posiciones en el mercado de futuros de dólar no implican la entrega o recepción de divisas, sino que estas operaciones se cierran por compensación, es decir, con el pago o cobro según la apuesta involucrada. En el caso del BCRA, al vender contratos de dólar futuro a un determinado precio del dólar, al cabo del vencimiento de cada contrato lo que se hace es ver si la diferencia entre el precio al que vendió dólares el BCRA es menor o mayor al del vigente en el mercado.

Mercados

De modo que si el BCRA vendió por encima del precio del mercado en ese caso el ente monetario gana y recibe pesos por la diferencia, lo que implica una absorción de pesos del sistema. Por el contrario, si el BCRA vendió dólares a un precio inferior al del mercado, en ese caso, debe emitir por la diferencia, y hay, por ende, una expansión de la Base monetaria.

En 2026, el BCRA arrancó con una posición vendida de 4.050 millones de dólares, luego de alcanzar los 6.287 millones de dólares en octubre del año pasado en medio de la pelea electoral de medio mandato. Luego en enero de este año la posición vendida del BCRA cerró en 3.353 millones de dólares y en febrero en 2.897 millones de dólares.

Ahora sería prácticamente inexistente, según los dichos del BCRA. Veremos cuando se difunda el dato oficial.