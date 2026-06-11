Elon Musk posee casi la mitad de la riqueza de los más pobres de todo el mundo

El magnate Elon Musk podría convertirse este viernes en la primera persona del mundo con un patrimonio de un billón de dólares , ante la inminente salida a Bolsa de SpaceX , lo que supondrá contar con una riqueza similar a la acumulada por el 46% de la población con menores ingresos, según el último informe de Oxfam Intermón.

De esta manera, la fortuna de Musk habría crecido en más de un millón de dólares por minuto en los últimos doce meses, hasta acumular en el último año hasta 550.000 millones de dólares (476.000 millones de euros).

Así, Oxfam Intermón ha alertado de que este nivel de concentración de la riqueza constata que "las reglas del sistema económico han sido manipuladas durante décadas en beneficio de los superricos, con graves consecuencias para la equidad y la democracia".

Con esta fortuna acumulada, el magnate de origen sudafricano tardaría 2.740 años en gastar todo su dinero si desembolsara un millón de dólares diarios.

Con un impuesto a la riqueza del 10% se recaudaría lo suficiente para acabar con la pobreza extrema mundial durante un año, sacando a más de 800 millones de personas por encima del umbral de la pobreza extrema.

"Que una sola persona acumule una fortuna de más de un billón de dólares es incompatible con una economía justa y con una democracia saludable. La desigualdad económica alimenta la desigualdad política, y mientras la gente común debe asumir sus efectos, los milmillonarios continúan escribiendo las reglas en su propio beneficio", ha sostenido la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz.

El empresario Elon Musk se pronunció en la red social X sobre el reportaje que Javier Milei mantuvo con Tucker Carlson Foto: Dpa. Elon Musk gana más de un millón de dólares por minuto. Foto: Dpa

Los ricos y los pobres

En este sentido, la ONG ha estimado que los ricos tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que el resto de la ciudadanía, una influencia que suelen utilizar para concentrar poder económico y político de tal forma que "pueden acabar debilitando las democracias".

"Que un solo individuo consiga acumular un billón de dólares de fortuna supone una señal de alarma que debería hacer reaccionar a los gobiernos. Nunca ha sido tan urgente poner freno a la acumulación de riqueza extrema y reformar las políticas económicas que han creado no solo billonarios, sino también milmillonarios y obscenos niveles de desigualdad actuales" ha afirmado Ruiz. Dpa