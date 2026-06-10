Ordenan cerrar El Helicoide: el mayor centro de tortura del chavismo en Venezuela

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles el cierre de El Helicoide , el centro de tortura en Venezuela señalado como el más grande de América Latina. La clausura del edificio gubernamental se debe al fallo por el caso de la detención de un estudiante en las instalaciones en 2003 y condenar por ello al Estado venezolano.

"La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención 'El Helicoide'", indicó la CorteIDH.

No obstante, Delcy Rodríguez había anunciado el cierre definitivo del Helicoide el 30 de enero de este año junto con el envío de un proyecto de amnistía general para presos políticos a la Asamblea Nacional. La medida fue presentada como parte de un proceso de “reordenamiento institucional” y de revisión del sistema penitenciario, en un contexto marcado por excarcelaciones parciales y reclamos de organismos de derechos humanos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya había dado la orden de cerrar El Helicoide a fines de enero de este año.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó trasladar a las personas detenidas en El Helicoide bajo estándares internacionales de derechos humanos. El tribunal sostuvo que diversos organismos internacionales documentaron torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los presos del lugar.

La decisión se dio en el marco del caso de Jorge Rojas, un estudiante detenido durante una protesta contra Hugo Chávez en 2003. La Corte concluyó que agentes estatales lo sometieron a torturas, amenazas de violencia sexual, golpizas y simulacros de ejecución mientras permanecía bajo custodia en El Helicoide.

Además, la CorteIDH declaró responsable al Estado venezolano por violar los derechos a la libertad de expresión, la participación política, la integridad personal y el debido proceso de Rojas, y remarcó que los hechos ocurrieron en un contexto de impunidad frente a las denuncias de abusos sistemáticos en ese centro de detención.

Gustavo Gabriel Rivara es el argentino que fue secuestrado semanas después de las elecciones venezolanas de 2024 y trasladado directamente a El Helicoide. Tras su liberación el 2 de febrero de 2026, relató públicamente las extremas condiciones de insalubridad y las presiones psicológicas que sufrió dentro del edificio.

Qué es El Helicoide

La imponente estructura ubicada en Caracas fue concebida originalmente en la década de 1950 como un centro comercial de vanguardia que nunca llegó a completarse. Con el paso de los años, el edificio fue reconvertido y quedó bajo control del servicio de inteligencia.

Durante décadas funcionó como sede del organismo de seguridad del Estado y como centro de detención, especialmente para opositores políticos, activistas y manifestantes, convirtiéndose en un símbolo del aparato represivo venezolano.

Diversos testimonios de ex detenidos y denuncias de organizaciones humanitarias señalaron al Helicoide como un lugar donde se practicaron torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado, malos tratos y condiciones de detención extremas.

Por estas denuncias reiteradas, el edificio fue señalado a nivel internacional como el mayor centro de tortura del país, y uno de los principales emblemas de la persecución política en Venezuela.