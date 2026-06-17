Los precios mayoristas subieron 2,5% en mayo de la mano del combustible y la electricidad

Los precios mayoristas registraron en mayo un incremento de 2,5%, por encima de la Inflación minorista del 1,5% informada para el mismo período por el INDEC. Con este resultado, la variación interanual del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) alcanzó el 34,5%, ubicándose ligeramente por encima del 33,2% acumulado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos doce meses.

La variación mensual del IPIM fue consecuencia de un incremento de 2,5% en los productos nacionales y de 3,1% en los productos importados. En términos de variaciones sectoriales, el mayor aumento se observó en energía eléctrica con una suba de 14,7%, seguido por sustancias y productos químicos, que avanzaron 7,2%.

También se destacaron los incrementos en productos importados (3,1%), madera y productos de madera (3%), productos textiles (2,9%) y productos metálicos básicos (2,9%). La única caída relevante entre los rubros relevados fue la de productos pesqueros, que retrocedieron 11,7% respecto de abril.

El informe mostró que los bienes importados volvieron a registrar una variación superior a la de los productos nacionales. Mientras los primeros aumentaron 3,1% en mayo, los segundos lo hicieron 2,5%.

Sin embargo, en la comparación interanual ocurrió lo contrario. Los precios de los productos importados acumularon una suba de 26,3%, mientras que los nacionales registraron un incremento de 35,1%.

El petróleo lidera las subas interanuales

En la comparación con mayo de 2025, los mayores incrementos correspondieron a petróleo crudo y gas, cuyos precios se elevaron 72% interanual. También sobresalieron los productos refinados del petróleo, con una variación de 64,5%. Por encima del promedio general también se ubicaron los productos pesqueros (43,9%), la energía eléctrica (33,9%) y diversos bienes agropecuarios e industriales.

En contraste, algunos sectores registraron incrementos significativamente menores que la inflación general mayorista. Entre ellos se encontraron equipos y aparatos de radio y televisión (4,7%), otros medios de transporte (7,5%), prendas textiles (14,9%) y productos de cuero y calzado (14,6%).

Entre enero y mayo, el IPIM acumuló una suba de 14,4%, mientras que el IPIB y el IPP registraron incrementos de 13,3%.