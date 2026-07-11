Ni al 100% ni al 0%: así debés cargar el celular para cuidar la batería

Para evitar el desgaste prematuro de la batería del celular, se recomienda evitar los ciclos de carga completos y optar por un rango de 20% a 80%.

Cargar el celular de forma correcta ayuda a prolongar la vida útil de la batería. Foto: Archivo MDZ

Cargar el celular es una rutina diaria tan automática que pocas veces nos detenemos a pensar si lo estamos haciendo de la forma correcta. Aunque los smartphones actuales cuentan con tecnologías diseñadas para estirar la vida útil de sus componentes, adoptar buenas prácticas de carga sigue siendo clave para cuidar la batería y evitar que se desgaste antes de tiempo.

Evitá que la batería llegue a los extremos Las baterías de los celulares se desgastan con el tiempo y no hay forma de evitarlo del todo. Cada vez que el teléfono pasa por un ciclo de carga completo, algo cambia internamente: los componentes sufren pequeñas alteraciones que, con el uso diario, van acumulándose hasta que la batería ya no rinde como antes.

Utilizar cargadores originales o certificados ayuda a proteger la batería del celular. Imagen generada por la IA Por eso, según los expertos, las baterías de litio que usan los smartphones no deberían cargarse al 100% de manera constante. Mantener el nivel de energía habitualmente entre el 20% y el 80% es la clave para prolongar su vida útil.

Otros consejos para cuidar la batería del celular Los fabricantes siempre recomiendan usar cargadores oficiales o certificados. Los accesorios de baja calidad pueden ofrecer un voltaje inestable, afectar la velocidad de carga e incluso generar sobrecalentamiento, uno de los principales enemigos de la batería a largo plazo.