Cómo descubrir la salud real de la batería de tu Android o iPhone

La batería es uno de los componentes más sensibles del celular y, al mismo tiempo, uno de los menos comprendidos por los usuarios. Aunque el teléfono muestra el clásico porcentaje de carga, detrás de esa cifra existen datos mucho más precisos que permiten conocer su estado real o salud , anticipar su desgaste y saber cuándo es momento de reemplazarla.

Con el paso del tiempo, todas las baterías de iones de litio pierden capacidad de forma natural debido a la degradación química de sus celdas. Este proceso es inevitable y afecta tanto a dispositivos iPhone como con Android , aunque en muchos casos esa información no está visible de manera directa .

El porcentaje de carga diaria no refleja la salud real de la batería . Los sistemas operativos registran dos datos clave que permiten evaluar su desgaste: los ciclos de carga completos y la capacidad máxima actual en comparación con la original de fábrica.

iPhone y Android permiten consultar datos ocultos para conocer el estado real de la batería.

Un ciclo de carga no equivale a una sola conexión al cargador, sino a la suma de consumos parciales que completan el 100% de la batería. Por ejemplo, gastar un 60% un día y un 40% al siguiente representa un ciclo completo. Este indicador es fundamental para medir el desgaste acumulado.

Los fabricantes suelen establecer límites de ciclos y porcentajes mínimos de capacidad para determinar el final de la vida útil de una batería . Cuando estos valores se superan, el rendimiento puede disminuir y el sistema incluso puede reducir la velocidad del dispositivo para evitar apagados inesperados.

Conocer estos datos permite tomar decisiones más informadas: desde saber si conviene cambiar la batería hasta evaluar la compra de un celular usado.

Los ciclos de carga y la capacidad máxima ayudan a determinar cuándo conviene reemplazar la batería. shutterstock

Cómo ver la salud de la batería en iPhone

Apple es uno de los fabricantes que más ha simplificado el acceso a esta información. En los dispositivos iPhone, el estado de la batería puede consultarse directamente desde los ajustes del sistema.

Para hacerlo, basta con ingresar a Ajustes > Batería > Salud de la batería. Allí se muestra la capacidad máxima restante en porcentaje, donde 100% indica una batería nueva y valores por debajo reflejan desgaste progresivo.

Apple considera que una batería es óptima cuando conserva más del 80% de su capacidad original. Por debajo de ese nivel, el sistema puede activar ajustes de rendimiento para evitar fallos. Además, los modelos más recientes permiten ver la cantidad exacta de ciclos de carga, mientras que en versiones anteriores es posible acceder a esta información a través de los registros del sistema.

En general, la compañía recomienda el reemplazo cuando la batería cae por debajo del 80% o supera los 500 ciclos en modelos anteriores al iPhone 15, que están diseñados para alcanzar hasta 1.000 ciclos antes de ese mismo umbral.

Conocer la salud de la batería mejora el rendimiento del celular y evita fallas por desgaste prematuro. Shutterstock

Android: más transparencia y nuevas herramientas de diagnóstico

Históricamente, Android ofrecía menos información nativa sobre la salud de la batería, obligando a los usuarios a recurrir a aplicaciones externas para estimar su desgaste. Sin embargo, con la llegada de Android 14, varios fabricantes comenzaron a integrar datos más precisos dentro del sistema.

En dispositivos como Google Pixel, Samsung, Motorola o Nothing, la información suele encontrarse en Ajustes > Batería > Salud de la batería o Diagnóstico de batería, aunque el nombre puede variar según la marca.

En esta sección, el usuario puede ver la capacidad máxima actual y, en algunos casos, los ciclos de carga completos. Si el dispositivo no incluye esta función, aún es posible utilizar aplicaciones especializadas que analizan el consumo y ofrecen estimaciones bastante precisas.

Conocer estos datos permite extender la vida útil del teléfono, mejorar su rendimiento diario y anticipar el momento adecuado para un cambio de batería, evitando sorpresas y optimizando el uso del dispositivo en el tiempo.