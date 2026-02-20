Un ranking global reordena el mapa del verano 2026: la playa número uno ¿en qué país está?

Tripadvisor publicó su premio anual basado en reseñas y ubicó a Portugal en la cima, mientras Aruba se consolidó como potencia caribeña en el verano.

Aruba volvió a ocupar un lugar destacado en el radar internacional del turismo tras la difusión de los premios Travelers’ Choice® 2026, en la categoría “Best of the Best”, el máximo reconocimiento que entrega Tripadvisor a partir de la evaluación de usuarios durante el verano 2026.

En esta edición, Eagle Beach fue elegida como la playa mejor posicionada del Caribe y quedó cuarta en el listado global, un resultado que refuerza el peso de la isla en el mercado del “sol y playa” y potencia su reputación digital, clave para decidir viajes.

El primer puesto quedó en el Algarve portugués La cima del ranking la ocupó Praia da Falésia, en el sur de Portugal. Es una extensa costa de arena dorada, enmarcada por paredes rojizas que caen en forma de acantilados y dibujan un paisaje muy reconocible del Atlántico europeo. El atractivo no se limita a la postal: su buen nivel de servicios, accesos cuidados y la posibilidad de recorrerla a pie durante largos tramos aparecen como factores que explican su valoración. Los atardeceres, con el sol bajando sobre el mar, terminan de completar una experiencia que suele asociarse a destinos consolidados.

En el segundo lugar se ubicó Spiaggia dei Conigli, en Lampedusa, Italia, una playa conocida por su agua transparente y un entorno con fuerte impronta natural. Además de su belleza, suma un componente ambiental: es un punto de anidación de tortugas Caretta caretta, lo que le da un perfil de santuario y atrae a viajeros que priorizan sitios preservados. El tercer puesto quedó para La Concha, en San Sebastián, España, un caso singular dentro de este tipo de listados: está integrada a una ciudad y combina vida urbana con mar. Su bahía, protegida por el monte Urgull y la isla Santa Clara, ofrece aguas relativamente calmas, y el entorno suma gastronomía reconocida y arquitectura clásica.

Aruba y Turcas y Caicos: el Caribe pisa fuerte Eagle Beach, en Aruba, aparece en el cuarto lugar mundial y como la número uno del Caribe. Su diferencial está en la sensación de amplitud: arena blanca de grano fino, un frente costero con menos construcciones pegadas al mar y un horizonte limpio que transmite calma. Los árboles divi-divi, inclinados por el viento, funcionan como emblema visual del destino. A eso se agrega un clima estable durante gran parte del año y un mar claro que suele lucir tonalidades turquesa. El top cinco se completa con Grace Bay, en Islas Turcas y Caicos, asociada a un descanso de perfil premium: resorts de alta gama y una barrera de coral cercana que suaviza el oleaje y mantiene el agua serena, con un azul intenso que se volvió parte de su identidad.