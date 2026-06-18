PAMI alertó sobre nuevas estafas: cómo identificar los mensajes falsos y evitar caer en engaños

PAMI advirtió que en las últimas semanas detectó intentos de fraude en los que delincuentes se hacen pasar por empleados del organismo. Para generar confianza, utilizan nombres, logos e incluso imágenes oficiales que pueden hacer creer a los afiliados que se trata de una comunicación legítima.

Según explicaron desde la entidad, estas maniobras suelen llegar por WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas o redes sociales. El objetivo es obtener datos personales, información bancaria o lograr que la víctima ingrese a enlaces fraudulentos.

Una de las modalidades más comunes consiste en ofrecer beneficios, insumos médicos, medicamentos o programas especiales que nunca fueron solicitados por el afiliado. También circulan mensajes que prometen viajes gratuitos para jubilados y pensionados, utilizando supuestas promociones vinculadas a PAMI .

Desde el organismo remarcaron que este tipo de comunicaciones buscan despertar interés o generar una oportunidad que parezca difícil de rechazar. Por eso recomiendan desconfiar de cualquier propuesta que llegue de manera inesperada y solicite información personal para acceder a un beneficio.

Otro aspecto que preocupa a PAMI es que los delincuentes suelen apelar a la urgencia para evitar que las personas verifiquen la información. Frases como "tenés que hacerlo ahora", "es por única vez" o "últimos cupos disponibles" son utilizadas para presionar a las potenciales víctimas.

La intención es que el afiliado tome una decisión rápida sin consultar con familiares ni revisar si el mensaje proviene realmente de una fuente oficial. Por ese motivo, el organismo recomienda tomarse unos minutos antes de responder cualquier comunicación sospechosa.

Ante una posible estafa, PAMI aconseja verificar la información por vías oficiales. NA

Qué recomienda PAMI

Ante la recepción de un mensaje dudoso, la recomendación es no responder, no compartir datos personales ni bancarios y evitar ingresar a enlaces desconocidos. También es importante verificar cualquier información a través de los canales oficiales del organismo.

En caso de haber brindado información o de sospechar que se fue víctima de una estafa, PAMI aconseja realizar la denuncia en la comisaría más cercana y reportar la situación para evitar que otras personas resulten afectadas.