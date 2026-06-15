Medicamentos gratis de PAMI: cuáles siguen vigentes en 2026 y quiénes pueden acceder

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene durante 2026 el beneficio de cobertura total para medicamentos ambulatorios destinado a afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar el costo de los tratamientos con los descuentos habituales. A través de este régimen, los beneficiarios pueden acceder a hasta seis medicamentos sin cargo, siempre que cumplan con una serie de requisitos establecidos por el organismo.

Para obtener la cobertura del 100 por ciento, los afiliados deben cumplir determinadas condiciones relacionadas con sus ingresos y situación patrimonial. Los requisitos son los siguientes:

PAMI contempla situaciones especiales para afiliados que no cumplen con algunos de los requisitos económicos, pero destinan una parte importante de sus ingresos a medicamentos.

Una vez autorizado el trámite, los medicamentos se retiran en farmacias habilitadas.

En esos casos, si el costo de los tratamientos es igual o superior al 15 por ciento del ingreso previsional mensual, se puede solicitar la cobertura total mediante una vía de reconsideración. Para ello, el organismo podrá requerir:

Además, los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están alcanzados por estos requisitos, aunque igualmente deben realizar la solicitud correspondiente.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite, el afiliado deberá presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial de afiliación de PAMI.

Receta electrónica emitida por un médico del sistema PAMI.

Informes y estudios que respalden el diagnóstico.

Formulario de solicitud de cobertura por razón social cuando corresponda.

PAMI aclara que no es necesario renovar el trámite mientras el afiliado continúe cumpliendo con las condiciones exigidas para acceder al subsidio.

Cómo realizar el trámite

La gestión puede ser realizada por el afiliado, un familiar o un apoderado. El trámite se encuentra disponible a través de la página web de PAMI o de manera presencial en la Agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario podrá retirar la medicación en la farmacia presentando la receta electrónica correspondiente.