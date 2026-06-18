PAMI: cómo afiliarse si sos recién jubilado para tener cobertura médica

Miles de personas que se jubilan cada año en Argentina deben realizar un trámite fundamental para acceder a la cobertura de salud del PAMI . El proceso puede completarse de manera presencial o virtual y permite acceder a una amplia red de prestaciones médicas en todo el país.

Luego de obtener la jubilación, uno de los pasos más importantes para los nuevos beneficiarios es formalizar la afiliación al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) , la obra social más grande de Argentina destinada a jubilados y pensionados.

La afiliación permite acceder a consultas médicas, estudios de diagnóstico, tratamientos, medicamentos con cobertura, internaciones y diversos programas de prevención y atención integral diseñados para adultos mayores.

El trámite está dirigido a los recién jubilados y desean incorporarse al sistema de cobertura médica de PAMI. También pueden afiliarse determinados familiares a cargo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Una vez completada la inscripción, el afiliado recibe una credencial que le permite comenzar a utilizar los servicios médicos disponibles dentro de la red prestacional de la institución.

Qué documentación se necesita

Para realizar el trámite generalmente se requiere presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Constancia de CUIL.

Resolución o comprobante de otorgamiento de la jubilación o pensión.

Datos de contacto actualizados.

En algunos casos, PAMI puede solicitar documentación adicional según la situación particular de cada beneficiario.

Los nuevos jubilados pueden iniciar el proceso de manera online a través de los canales digitales habilitados por el organismo o solicitar un turno para completar la gestión en una agencia de atención presencial.

Durante el trámite se verifican los datos personales y la condición previsional del solicitante. Una vez aprobada la afiliación, el sistema asigna la cobertura correspondiente y permite elegir médico de cabecera dentro de la red disponible.

Beneficios de la cobertura

Entre las prestaciones más utilizadas por los afiliados se encuentran:

Atención médica clínica y especializada.

Cobertura de medicamentos.

Estudios de laboratorio e imágenes.

Internaciones y cirugías.

Programas de vacunación y prevención.

Servicios sociales y acompañamiento para adultos mayores.

Además, PAMI cuenta con programas específicos para enfermedades crónicas y tratamientos de alta complejidad, destinados a garantizar una atención integral para sus afiliados.